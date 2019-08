Sikker triumf: DM til Slide So Easy

CHARLOTTENLUND: Søndag eftermiddag blev der afviklet DM for travheste på Charlottenlund Travbane, og det var igen med nordjyske Slide So Easy og træner Flemming Jensen i hovedrollen.

Slide So Easy har siddet tungt på tronen som Danmarks bedste travhest de seneste par sæsoner, og den position skulle dermed cementeres.

Fra start var Jeppe Juel hurtigst afsted med Tripolini V P som satte sig ubesværet på spidsen, men kort efter kom Flemming Jensen frem i positionen udvendigt på den førende.

Flemming Jensen var ikke interesseret i at trykke tempoet op med Slide So Easy, og farten var dermed meget moderat den første omgang klassen på hestene taget i betragtning.

Med 700 meter til mål gik Slide So Easy tættere frem til Tripolini V P, og det stod tidligt klart, at det var mellem de to tidligere VM-heste at vinderen skulle findes.

Rundt opløbssvinget var det tydeligt, at Slide So Easy allerede der havde krammet på Tripolini V P, og Flemming Jensen orienterede sig mod de øvrige konkurrenter.

Ingen havde dog farligt spurtkrudt gemt, og Slide So Easy kunne ganske enkelt rykke fra ned gennem opløbet til sikker sejr i 1.13,5/2000 meter autostart, hvilket blev belønnet med 100.000 kr.

Det var anden sejr i DM for travheste til Slide So Easy og også den sjette sejr i træk i løbet til Flemming Jensens træningsstald.

Søndag blev der også afviklet kvalifikationsløb til Dansk Trav Derby, som køres om tre uger i ”Lunden”.

Også her blev der sat solidt Nordjysk aftryk, da to af de tre kvalifikationsløb blev vundet af nordjyske heste og kuske.

Først kunne Kenneth Andersen føre Diamant Østervang til kort men sikker sejr, og senere var det Marc Bæk Nielsen som var totalt overlegen med familiens egen Dortmund.

Begge heste tilhører nu favoritgruppen til sejren i Danmarks ubetinget mest prestigefyldte travløb Dansk Trav Derby.

Hos hopperne viste Jeppe Juel endnu en gang, at han har en af de absolut bedste i årgangen, da Dusty Shadow sikkert sejrede i sin prøve til Dansk Hoppe Derby