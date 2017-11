Simon Hald: Tempoet haltede

HÅNDBOLD: Simon Hald var en af de mest iøjnefaldende spillere hos Aalborg Håndbold, da de danske mestre lørdag tabte 30-24 på udebane til ungarske Veszprem i Champions League.

Stregspilleren var god i defensiven og blev også sit holds topscorer med seks træffere.

- Vi har desværre svært ved at score i vores etablerede angreb. Vi følger ikke helt vores gamleplan om at presse tempoet op. Det går for langsomt, og så laver vi nok også lidt for mange tekniske fejl, siger Simon Hald om indsatsen i Ungarn.

Halvvejs gennem anden halvleg fik Aalborg Håndbold tændt et lille håb om et comeback, da netop Simon Hald reducerede til 21-17 og efterfølgende Lovro Jotic til 22-18.

- Der begyndte jeg faktisk at føle, at der kunne være point i kampen for os, hvis vi kunne have presset tempoet op og have løbet dem ned. Men det gjorde vi ikke, og så pådrager vi os to udvisninger, der koster håbet, siger Simon Hald.