Simon Hald er tabt for Aalborg Håndbold

AALBORG: Endnu en dansk håndboldspiller kan fra næste sæson kalde sig Flensburg-Handewitt-spiller.

Således meddeler Aalborg Håndbold, at stregspilleren Simon Hald efter sommeren skifter til den nordtyske storklub.

- Vi er selvfølgelig kede af, at vi mister en så stærk spiller. På den anden side er vi stolte af, at vi har opfostret og udviklet Simon helt fra junior årene, til der hvor han er i dag - nemlig blandt de allerbedste stregspillere i Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at Simon har en stor karriere foran sig i udlandet og på sigt også på det danske landshold, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

23-årige Hald, der har rundet 200 kampe for Aalborg, glæder sig til at prøve kræfter med Bundesligaen.

- Jeg er glad for, at jeg fremover skal tørne ud i Bundesligaen. Det har længe været mit mål at prøve mig af i verdens bedste liga. Jeg er samtidigt også ked af at skulle forlade klubben, der har stået mig nær de sidste mange år.

- Aalborg Håndbold betyder alverden for mig, og jeg håber inderligt at slutte min tid med en titel, siger Hald.

I forvejen har Flensburg Rasmus Lauge, Kevin Møller, Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen, Anders Zachariassen, Rasmus Lind og Lasse Svan i truppen. /ritzau/