Simon Hald glæder sig over stor skalp

HÅNDBOLD: Det var noget af en skalp, Aalborg Håndbold tog, da Veszprém søndag aften blev sendt hjem til Ungarn med et 29-26-nederlag i bagagen.

På forhånd var det ikke mange chancer, nordjyderne blev levnet, ikke mindst på grund af storholdets fysik. Men det lod Aalborg sig ikke rigtigt mærke af, set udefra.

- Jeg synes, at vi stod rigtigt godt imod, lyder det fra Simon Hald, der dog først mærkede gæsternes fysik i de sidste 30 minutter.

- De havde måske indstillet sig på, at de skulle have to point her på forhånd. Da de så kunne se, at det blev lidt sværere end forventet, så kom de med endnu mere fysik i anden halvleg, hvor det var en rigtig hård kamp.

Med sejren fordobler Aalborg Håndbold sin pointhøst i Champions League gruppespil, og de har nu kun ét point op til Celje på sjettepladsen, der giver plads i playoff om videre avancement.

- Det bliver rigtigt sjovt de sidste par kampe, siger Simon Hald.

- Vi har længe vidst, at vi kunne drille de store hold og ville gerne lige prøve at tage sådan en stor skalp, så nu bliver det rigtigt sjovt.

Aalborg Håndbolds næste opgave i Champions League er på lørdag, hvor nordjyderne skal på besøg hos PSG. Inden da kommer Bjerringbro-Silkeborg på besøg onsdag i Jutlander Bank Arena.