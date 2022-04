Sindssygt skuffet Aalborg-profil var upopulær i Skjern

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold formåede ikke at vinde deres 20. sejr i træk, da de lørdag eftermiddag måtte se sig besejret med 36-29 i Skjern Bank Arena mod Skjern.

Nordjyderne var uden flere store profiler heriblandt Aron Palmarsson, Lukas Sandell og Kristian Bjørnsen, og der blev derfor måtte der trækkes et ekstra stort læs af flere af de andre spillere.

- Normalt kan vi tillade, at der er en, der ikke lige rammer niveau, og så er der andre, der gør. Så jo, ressourcer manglede, selvom jeg egentlig ikke synes, at vi blev trætte til sidste, vi formåede bare ikke at gøre dét, vi ville, lyder det fra Nikolaj Læsø, der var meget i vælten og bidrog med seks scoringer i opgøret.

- Vi var klar over, at vi manglede nogle spillere, men vi var også bevidste om, at vi har mange vildt gode spillere, så det var stadig en kamp, vi skulle have vundet.

Aalborg Håndbold var med i opgøret langt henad vejen, men var stort set bagud med en enkelt eller to i løbet af hele anden halvleg, før de smed det hele væk til sidst og måtte lide et stort nederlag.

- Jeg er skuffet, jeg er sindssygt skuffet.

- Jeg synes, at udfaldet de sidste 10 minutter var sindssygt unødvendigt fra vores side. Kampen lå egentlig og bølgede hele vejen, men vi endte med at tabe med syv, så især skuffet over de sidste 10 minutter - de minutter var bare til at smide væk, kommer det fra en skuffet Nikolaj Læsø.

Seks gange fik Nikolaj Læsø sendt bolden i kassen, og han blev dermed delt topscorer i opgøret for Aalborg Håndbold. Foto: Lars Pauli

Det var ikke det sædvanligt så stærke Aalborg-hold, der var taget til Skjern, og der er da også ting at forbedre i både den ene og anden ende.

- Vi var lidt for uskarpe og brændte for meget. Deres målmand stod godt, men vi skulle score på flere af vores chancer, og vi vidste jo godt inden kampen, at hvis vi skulle have to point med fra Skjern, skulle vi ramme niveau.

- 36 mål er alt, alt for mange, så vi skal nok lige hjem at have kigget på, hvad der skete i forhold til at lukke så mange mål ind. Vi plejer også at lave over 30 mål, og det gjorde vi heller ikke, så det er en god kombination af både angrebs- og forsvarsspillet, hvor der manglede nogle procenter, siger bagspilleren.

Nikolaj Læsø var involveret i et par situationer, hvor tilskuerne kom efter ham, men han forstod ikke helt deres utilfredshed.

- Jeg tænkte ikke over det. I den ene situation slog jeg hovedet ned i knæet på Buric, så det var ikke fordi, at jeg ville have noget. Jeg vidste ikke, hvad tilskuerne brokkede sig over. Hvis man slår sig, ligger man nogle gange ned i fem sekunder, inden man rejser sig op.

- Men det er også noget af det, der er fedt ved håndbold - en fyldt hal, der lægger tryk på udeholdet, så det er en del af spillet, og man vænner sig til det, udtaler Nikolaj Læsø.

Skjern Håndbold - Aalborg Håndbold 36-29 (17-16) HTH Herreligaen slutspil

Stillinger undervejs: 3-3, 8-6, 10-10, 12-14, 16-15, (17-16). 21-19, 23-20, 26-25, 29-27, 32-29.

Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 6, Sebastian Barthold 6, Jonas Samuelsson 4, Henrik Møllgaard 4, Felix Claar 4, Benjamin Jakobsen 3, Jesper Nielsen 1, Christian Termansen 1

Topscorere, Skjern Håndbold: Eivind Tangen 10, Lasse Mikkelsen 7

Udvisninger: Aalborg 1, Skjern 1

Tilskuere: 2976 VIS MERE

Aalborg Håndbold har gået på vandet i lang tid, og måske kan et nederlag være positivt i forhold til at finde det ekstra gear, der skal til i et slutspil, men sådan ser profilen ikke på situationen - han vil bare vinde.

- Det er aldrig positivt for os at tabe. Vi går altid til kampene for at vinde, og det var skuffende at tabe, men vi er også bevidste om, at vi kan slå dem hjemme.

- Jeg synes, at vi er oppe i det gear, vi skal være i. Nu skal vi bare sørge for at køre videre på det momentum, vi har kørt på de sidste mange, mange kampe, slutter Nikolaj Læsø.

Aalborg Håndbold tabte førstepladsen i deres slutspilsgruppe i HTH Herreligaen til netop Skjern. Nordjydernes første forsøg på at komme tilbage på vindersporet bliver, når de lørdag 7. maj tager til Fredericia.

Aalborg Håndbold