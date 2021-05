Sjældent AaB-syn før fredagens OB-kamp

FODBOLD:Samtlige 25 spillere i AaB's superligatrup samt U19-spilleren Casper Gedsted Hansen var torsdag i aktion i den sidste træning før fredagens udekamp mod OB i kvalifikationsspillet.

Svenske Oscar Hiljemark, der stod over ugens to første træninger, var tilbage og i fuld vigør på Aalborg Portland Park, og det samme var Pedro Ferreria og Rufo, der har været plaget af mindre skavanker.

- Det er meget positivt, at vi her mod slutningen af en lang sæson kan have alle ude på træningsbanen. Nu skal jeg dog lige afvente sundhedsstabens evaluering, før jeg kan sige, om alle også kan spille mod OB. Vi skal lige se, hvordan Oscar reagerer på træningen, og hvordan det går med Pedros lysken og Rufos ankel her efterfølgende, forklarer cheftræner Martí Cifuentes.

AaB må dog med sikkerhed undvære Jakob Ahlmann og Mathias Ross fredag aften, da de på begge er i karantæne. OB er dog også ramt på den konto, da de fået sat Alexander Juel Andersen i skammekrogen.

AaB fører kvalifikationsspillet med 39 point - ét foran SønderjyskE, mens OB på tredjepladsen har 33 point og fortsat ikke kan sige sig helt fri af nedrykningsfare. Det spøgelse kan fynboerne dog endegyldigt begrave, hvis de fredag besejrer AaB.