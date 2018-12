Sjællandsk konkurs kradser i pointregnskabet hos White Hawks og Pirates

ISHOCKEY: Hvidovre-konkurs får konsekvenser for ligaen. Nogle hold rykker frem og andre tilbage i tabellen, mens slutspilskampene mellem nummer otte og ni kan bortfalde.

Alle Hvidovres resultater fjernes, hvilket medfører ændringer i top og bund. Samtidig er det usikkert, om nummer otte og ni i slutningen af sæsonen skal ud i en duel om en kvartfinaleplads.

Det fortæller direktør i Danmarks Ishockey Union (DIU), Ulrik Larsen.

- Det er aldrig positivt, når sådan noget sker. Det er klart for alle, at det er rigtig ærgerligt, siger Ulrik Larsen.

- Vi må tage Hvidovres konkurs til efterretning og fortsætter sæsonen med ni hold. Hvidovre pilles ud af turneringen som om, at de aldrig har været med. Alle deres point bliver annulleret. Det giver nogle forskydninger i tabellen, og nogle hold mister point, mens andre vinder på det, siger han.

For de to nordjyske ligahold kommer konkursen til at kradse i pointregnskabet. Frederikshavn White Hawks mister seks point som følge af Hvidovre-konkursen, men Aalborg Pirates får fratrukket to.

Usikkerhed om turneringsstruktur

I grundspillet kvalificerer de bedste syv hold sig til kvartfinalerne, mens nummer otte og ni skal kæmpe om den sidste plads. Hvidovres konkurs betyder, at det er usikkert, hvad der skal ske.

- Nu sætter ligaforeningen sig sammen og finder ud af, hvordan det skal foregå. Om nummer ni og otte skal spille om det, eller om vi går direkte til kvartfinalerne, siger Ulrik Larsen.

De senere år har flere af landets bedste ishockeyklubber haft problemer med økonomien, men der er blevet strammet op på licenskravene.

Stramningerne betyder, at konkursen også får konsekvenser for Hvidovre fremadrettet.

- Det bliver rigtig svært for Hvidovre at komme tilbage - og det samme gælder andre klubber for den sags skyld. Nye hold kan ikke bruge vores regler om goodwill. De skal stille med en kontant egenkapital, siger Ulrik Larsen.

Hvidovres konkurs, der skyldes problemer med at inddrive penge fra en sponsor, kan måske føre til flere stramninger.

- Ligaforeningen skal nu sludre om, hvad der skal ske, hvordan vi kommer videre, og om det skal have konsekvenser for fremtiden, siger ishockeydirektøren.

/ritzau/