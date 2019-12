Sjette på stribe for White Hawks - Mads Larsen sikrede sejren i sudden death

ISHOCKEY:Der skulle sudden victory til, men Frederikshavn White Hawks nappede tirsdag aften den sjette sejr på stribe, da holdet besejrede Esbjerg Energy med 3-2.

Mads Larsen blev den helt store helt, da han med sin anden scoring i kampen sikrede sejren med godt et minut tilbage af overtiden. Her blev han spillet helt blank foran mål på en glimrende pasning fra Alexander Bumagin, og så var sejren i hus.

De to point sender Frederikshavn på andenpladsen i Metal Ligaen foran Rungsted, der hjemme tabte stort til Herlev.

Det var ellers gæsterne fra Vestjylland, der lagde bedst ud, og i de første minutter af kampen satte de det formstærke hjemmehold under stort pres.

Men der skulle ikke gå længe, før Frederikshavn fandt vej ind i kampen, og det første store tilbud tilfaldt Christopher Frederisen, der fik en pasning tæt under mål fra Dane Fox - pasningen lå do en smule bag ham, så han måtte tage den med med skøjten, og så blev afslutningsvinklen en smule for spids.

Kort efter kom målet til 1-0 for hjemmeholdet dog. Søren Nielsen sendte Gorm Topholt afsted helt alene med keeperen, og med en finurlig afslutning, så fandt den lokale forward lige præcis hullet mellem benene hos Mathias Seldrup.

Midtvejs i perioden fik Frederikshavn en stor mulighed for at øge til 2-0 med halvandet minut i powerplay fem imod tre, men overtalsspillet blev alt for stationært og skabte kun en god skudchance, som gæsterne kunne afværge.

Kort efter kom scoringen til 2-0 dog alligevel. Mads Larsen trak ind i midten af zonen fra venstre side og herfra sendte han et glimrende slagskud i nettet - og så var det 2-0 efter en første periode, hvor Frederikshavn endda ikke helt havde fundet det gear, som man ellers har spillet med på det seneste.

Frederikshavn lagde pres på i starten af anden periode, hvor gæsterne igen var ramt af udvisninger, men igen var powerplayspillet ineffektivt, og i stedet var det Esbjerg, der kunne reducere på en omstilling, da Jesse James Mychaen let kunne sætte staven på en fremragende tværpasning fra Brett Welychka.

Korrt efter var Frederikshavn dog meget tæt på at tage tomålsføringen tilbage. Christopher Frederiksen fik sndyt Mathias Seldrup, men hans skud tog stolpen.

Esbjerg kom dog bedre og bedre med i kampen, og Tadeas Galansky måtte diske op med et par gode redninger for at holde hjemmeholet i front. I den anden ende var Kristian Jensen tæt på at score sit første mål efter den 17 kampe lange karantæne, men her stod Seldrup i vejen.

Gæsterne viste sig dog mere effektive i powerplay, og Christian Wejse udlignede til 2-2 med en glimrende detalje, efter Dane Fox var blevet eftertrykkeligt sat af ved blueline, mens Patrick Madsen sad i straffeboksen. Og med det tempo, Esbjerg var kommet op i, så var udligningen ikke ufortjent.

Esbjerg var meget tæt på at tage føringen i powerplay i begyndelsen af tredje periode med en stor dobbeltchance, hvor første skud blev rettet af og tog opstanderen, mens det andet sneg sig lige forbi Galanskys mål. Og på endnu en stor chance til sidst i powerplayet fik Galansky hurtigt sideforflyttet sig til at redde den gode mulighed.

Og vi skulle næsten midtvejs i perioden, før hjemmeholdet for alvor vågnede op. Her fik man endelig lagt lidt tryk på gæsterne - og blev da også noteret for de to første skud på mål i perioden.

Galansky måtte dog igen agere redningsplanke efter et dumt pucktab ved egen blueline, og det gjorde han igen til UG - og i den anden ende måtte Seldrup lige efter diske op med en stor redning på en friløber. Med tredje periode endte uden mål, og så måtte kampen i sudden victory.

Her fik Nikolaj Krag Christensen den første store chance, da en løs puck endte ved ham helt alene foran mål, men Seldrup i Esbjerg-kassen reddede igen.