Skår i glæden: Mors-Thy-profil er ude resten af sæsonen

THISTED:Der var jubel i Thyhallen, da Mors-Thy slog Aalborg Håndbold onsdag aften. Men på banen manglede profilen Søren Nørgård, som var ude med en skulderskade.

Over for NORDJYSKE ville cheftræner Søren Hansen ikke kommentere på skadens længde, men på klubbens hjemmeside meldes fløjen ude resten af sæsonen.

- Det er en spiller fra startopstillingen og vores anfører, som er ude i en lang periode, så det er naturligvis en kæmpe bet for holdet og klubben - men allermest ærgerligt er det for Søren selv, udtaler sportschef Henrik Hedegaard på hjemmesiden.

Dermed må klubben undvære en vigtig spiller på banen, men cheftræneren sætter alligevel pris på Nørgårds tilstedeværelse på holdet.

- ´Det kan godt være en lang skade. Men Nørgaard er god omkring holdet. Han er en fantastisk person, der rummer alle og har noget rutine i sig. Så selvom han ikke er på banen, så skal man ikke underminere den rolle, som han kan have for et Mors-Thy hold, siger Søren Hansen til NORDJYSKE.