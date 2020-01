Skade får Mors-Thy-spiller til at stoppe

HÅNDBOLD:Et drilsk knæ ha sat en stopper for Frederik Nørbjergs ligakarriere i Mors-Thy Håndbold, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 23-årige venstre fløj har gennem længere tid haft problemer med sit ene knæ, og han er sammen med sundhedsstaben i Mors-Thy Håndbold kommet frem til, at håndbold på øverste niveau fremover vil være for stor en belastning.

Derfor er parterne blevet enige om, at Frederik Nørbjerg indstiller karrieren i Mors-Thy Håndbold med øjeblikkelig virkning.

- Frederik Nørbjerg har på alle måder været et godt bekendtskab med sin store træningsiver og generelt gode indstilling til tingene. Desværre er det sådan, at hans ene knæ ikke kan holde til den mængde træning, det kræver for at spille på liganiveau.

- Det er altid ærgerligt, når spillere må stoppe af årsager, som de ikke selv er herre over, og det er det bestemt også i denne sag, ikke mindst for Frederik, lyder det fra Mors-Thy-sportschef Henrik Hedegaard.

For Frederik Nørbjerg har det været en svær, men nødvendig beslutning:

- Jeg har været utroligt glad for at være i Mors-Thy Håndbold, og jeg er træt af, at jeg må stoppe ufrivilligt, men jeg er nødt til at lytte til min krop og i særdeleshed mit knæ, som ikke vil makke ret.

- Beslutningen er taget af hensyn til min fremtid, hvor jeg gerne vil have et aktivt liv. Lige nu har jeg brug for at stoppe helt, komme lidt væk fra håndbolden og holde en lang pause, men forhåbentligt får jeg lysten til at spille igen på et tidspunkt, siger Frederik Nørbjerg,