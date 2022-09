Skade giver Mors-Thys ankermand et ekstra pres

HÅNDBOLD:For en uges tid siden var Rasmus Henriksen med en stor præstation stærkt medvirkende til, at Mors-Thy Håndbold spillede sig videre i pokalturneringen med en udesejr over TTH Holstebro, men tirsdag aften havde målmanden en noget mere kedelig dag på job.

Målene peb ind om ørerne på Rasmus Henriksen i nederlaget på 37-39 til de forsvarende mestre fra GOG, der med stor effektivitet holdt Mors-Thy-målmandens redningsprocent helt nede på 15.

- Jeg skal hjem og se kampen igen, men hvis vi sætter den lidt på spidsen er det nok umiddelbart manglende redninger, og at de straffede vores fejl i angrebet, der gjorde, at vi tabte. De scorede lidt for mange mål i første- og andenfase kontra. Jeg ville som minimum gerne have haft tre redninger mere.

- Det gør selvfølgelig ondt at lukke 39 mål ind. Vi ved godt, at GOG næsten altid vil score plus 30 mål, men som vi talte om ude i omklædningsrummet, har jeg måske fire eller fem afslutninger ude bagfra, som jeg rigtig gerne ville have haft. Forsvaret har måske også fire eller fem situationer, hvor vi kunne have gjort det bedre. Omvendt er GOG også bare rigtig gode, og de vinder mange mand-mand-dueller, konstaterer Rasmus Henriksen, der har fået overladt masser af ansvar i starten af sæsonen.

Den nytilkomne makker i målet Svend Rughave er ude med en skade, og det betød også, at Rasmus Henriksen trods udeblevne redninger spillede hele kampen mod GOG.

- Vi kan jo ikke gøre så meget ved, at Svend er ude, og jeg synes også, at Lasse Vuust (Mors-Thys tredjemålmand, red.) er en dygtig målmand og en god sparringspartner. Det giver da et lille ekstra pres på mig, men jeg ved, at truppen støtter op om vores målmandstrio, men også om mig og det samarbejde, jeg har med forsvaret, siger Rasmus Henriksen.

Tirsdagens nederlag til GOG betyder, at Mors-Thy fortsat har sæsonens første point i HTH Herreligaen til gode. I første runde blev det til et nederlag på udebane til Ribe-Esbjerg.

- Det giver jo lidt flashbacks til sidste år i forhold til at komme skidt fra start, men det er en lang sæson. Det er ikke en drømmestart, men vi er videre i pokalen og knokler også fortsat på i træningslokalet, så vi snart kan få den første sejr, siger Rasmus Henriksen.

Næste opgave for Mors-Thy Håndbold er på mandag på udebane mod KIF Kolding.