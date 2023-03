Skade kan ikke dæmpe ny AaB-spillers glæde

AALBORG:Da AaB endelig vandt en fodboldkamp, blev det uden nyerhvervelsen Kasper Jørgensen i en afgørende rolle.

Højrebacken udgik allerede efter en halv times spil af torsdagens pokalkamp mod Viborg FF på Aalborg Portland Park og kunne i stedet se afløseren Kilian Ludewig bidrage til at spille 2-0-sejren hjem.

- Jeg er bare glad på holdets vegne, så det betyder ikke så meget, om jeg var på banen eller ej. Det vigtigste er, at vi som hold præsterer og får nogle sejre, og det var fedt at se, at vi i perioder havde held til at lave et godt højt pres, siger Kasper Jørgensen

Uheldet var ude, da den tidligere Lyngby-profil begik et frispark mod Ibrahim Said på kanten af eget felt.

- Han løb ind i mig og hev mig med ned, så mit knæ fik et vrid, mens anklen blev stående. Jeg prøvede at spille videre, men da jeg kort efter landede efter et hovedstød, fik jeg mere ondt i anklen og havde svært ved at støtte på den. Så derfor besluttede jeg, at det var bedst at trække stikket, forklarer Kasper Jørgensen.

AaB skal i kamp igen allerede på mandag mod FC Midtjylland på Aalborg Portland Park, men her hænger højrebackens deltagelse i en tynd tråd.

- Jeg skal have en scanning fredag, for at se hvordan det ser ud. Lige nu er jeg ved godt mod og håber da, at jeg kan spille, lyder det fra Kasper Jørgensen.

AaB har i forvejen Andreas Poulsen, Younes Bakiz og Jeppe Pedersen på skadeslisten.