Skade og karantæne ærgrer AaB-styrmand

AALBORG:AaB's superligahold er i fuld gang med træningen frem mod forårssæsonen. Det gælder dog ikke helt for forsvarsspilleren Lars Kramer, der er på skånekost. Fredag deltog han kun i halvdelen af træningen på kunstgræsset i Gistrup.

- I slutningen af efteråret fik jeg en skade i en knogle i den nederste del af maveregionen. I december gik jeg derfor hos en specialist i Holland for at få behandling, og det har givet rigtig gode resultater. Derfor vil jeg ikke længere sige, at jeg er skadet men mere, at jeg doserer træningen. Forhåbentlig er jeg oppe i fulde omdrejninger allerede i næste uge, fortæller Lars Kramer.

Han er næppe med i AaB's første testkamp mod FC Fredericia 13. januar, men han forventer ikke, at problemerne kommer til at fylde i foråret.

- Jeg har jo desværre karantæne i den første kamp mod AGF (17. februar, red.), så jeg har en ekstra uge til at ramme topformen i, påpeger Kramer.

En dyr misforståelse

Hollænderen ærgrer sig stadig over det karantæneudløsende gule kort i 1-5-nedturen mod FC Nordsjælland i november.

AaB trænede fredag på kunstgræsbanen i Gistrup. Foto: Torben Hansen

- Det var et dumt gult kort, som dybest set bundede i en misforståelse mellem dommeren og mig. Jeg var virkelig vred efter kampen, men jeg fik da snakket ud med ham bagefter, siger Lars Kramer.

Han kan glæde sig over, at AaB er væsentligt bedre besat på stopperpositionen, end de var i efteråret. Det har tilgangen af Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær sørget for.

- Deres ankomst gør jo en kæmpe forskel. I en periode i løbet af efteråret var jeg jo nærmest alene på positionen - sammen med Kristoffer Pallesen. Nu har vi fire virkelig stærke stoppere og forholdsvis rutinerede stoppere.

Presset til at spille

- Jeg tror heller ikke, at jeg havde haft det her skadesproblem, hvis vi havde været bedre besat på positionen i efteråret. Jeg var lidt presset til at spille, og jeg ville jo også virkelig gerne hjælpe holdet, forklarer Lars Kramer.

Anders Hagelskjær i godt humør ved fredagens AaB-træning i Gistrup. Foto: Torben Hansen

Han ser med optimisme frem mod foråret, selvom AaB har en gigantisk udfordring foran sig - med hele syv point op til redningen.

- Hvis vi lykkes med at redde AaB fra nedrykning, vil det være en fantastisk flot præstation. Den jagter vi alle sammen, og det arbejde er allerede startet. De første par træninger her i 2023 har været virkelig intense og med meget højt niveau, så det ser godt ud, siger hollænderen.

Fredag blev det dog også en smule for intenst for forsvarskollegaen Rasmus Thelander, han vrikkede op på anklen i slutningen af træningen og humpede ud af banen. Umiddelbart lignede det dog en relativ mild forstuvning.