Skade til topscorer får ikke White Hawks til at handle

ISHOCKEY: Der var bange anelser i Frederikshavn White Hawks, da topscorer Dale Mitchell måtte udgå af fredagens kamp mod Odense med en knæskade.

Men forwarden, der forinden havde stået for alle White Hawks’ scoringer i 3-0-sejren, slipper formentlig med en kort pause.

- Han må holde en pause, men som det ser ud nu, bliver den ikke længerevarende. Han er nok ude i en-to uger, konstaterer White Hawks-direktør Henrik Andersen.

Dermed går topscoreren blandt andet glip af de to møder med Herning tirsdag og torsdag, men til gengæld betyder udsigten til en kort pause, at det er udelukket, at Frederikshavn White Hawks skal ud på transfermarkedet for at finde en erstatning.

- Nej, det skal vi ikke, når han ikke er ude i længere tid, siger Henrik Andersen.