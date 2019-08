Skade tvinger Kristoffer Jessen til at stoppe i Mors-Thy

HÅNDBOLD: Kristoffer Jessen har set sig nødsaget til at stoppe sin karriere i Mors-Thy Håndbold. Det er en korsbåndsskade, som ikke er helet optimalt efter en operation, som har fået den 26-årige håndboldspiller til at stoppe i Mors-Thy.

Sportschef i Mors-Thy Håndbold, Henrik Hedegaard, er ked af, at måtte afbryde samarbejdet med Kristoffer Jessen.

- Det er på alle måder trist. Kristoffer var kommet godt i gang og havde vist fine takter, men desværre driller hans knæ, og der venter sandsynligvis en længere pause fra håndbolden. Det er ærgerligt for os her i Mors-Thy Håndbold, men allermest for Kristoffer selv, for han havde virkelig set frem til denne sæson.

Kristoffer Jessen blev præsenteret i Mors-Thy Håndbold i slutningen af juni, men knæskaden har altså tvunget ham til at sætte håndbolden på pause.