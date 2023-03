Skadede AaB'ere er i bedring - profil måtte udgå

GISTRUP:AaB-træner Erik Hamrén var tvunget til at lave en ændring i sin startopstilling, da nordjyderne fredag aften tabte med 1-2 til OB.

Iver Fossum måtte melde forfald med en lægskade, men nordmanden er måske tilbage, når det på søndag gælder en hjemmekamp mod Randers FC i den sidste runde i grundspillet i 3F Superligaen.

Ved tirsdagens træning var Iver Fossum tilbage på banen for ligesom Younes Bakiz at træne individuelt under opsyn af fysioterapeut Simon Enevoldsen.

- Jeg håber på, at Iver bliver klar til søndag. Han fik en skade i læggen i kampen mod FC Midtjylland, men det går fremad. For Younes tror jeg, at kampen på søndag falder for tidligt, men det går også fint fremad for ham. Nu er han klar til at tage næste skridt ved at komme ud på banen igen, siger Erik Hamrén.

I forvejen tæller AaB's skadesliste Jeppe Pedersen og Kasper Jørgensen, der begge er meldt ude i længere tid, mens Rasmus Thelander måtte forlade tirsdagens træning før tid. Oliver Ross og Louka Prip var slet ikke på træningsbanen.

- Oliver har brug for spilletid, så han skal spille en kamp for U19-holdet senere i dag (tirsdag, red.). Det skal Sebastian Otoa også, mens Louka Prip har været syg i går og i dag, siger Erik Hamrén.

AaB's svenske cheftræner er stadig svært skuffet over, at det i fredagens kamp mod OB ikke lykkedes at følge op på de foregående kampes fremgang.

- Attituden var ikke god nok, og vi var ikke gode nok til at tage det ansvar, der skal til. Spillemæssigt var presspillet i især første halvleg heller ikke godt nok, så i alt tog vi et skridt tilbage. Vi skal genfinde de takter, vi viste mod Viborg og FC Midtjylland.

- Jeg er overrasket over, at vi faldt så dybt. Når man er i fremgang, går det ikke nødvendigvis i en stabil linje hele tiden, men det er for dårligt, at der var så stor forskel på vores præstation mod FC Midtjylland og så den i Odense, siger Erik Hamrén.

AaB'erne kunne trøste sig med, at afstanden til AC Horsens over nedrykningsstregen ikke ændrede sig, da østjyderne søndag tabte med 1-4 til FC København. Til gengæld er Lyngby nu på omgangshøjde med AaB efter 3-1-sejren over FC Midtjylland.

- Lyngby har gjort det godt, men vi skal fokusere på os selv. Jeg er meget skuffet over, at vi ikke tog chancen for at hente nogle point i Odense, for det havde vi haft en god mulighed for, hvis vi havde præsteret bedre.

- Nu håber jeg, at vi gør det på søndag mod Randers i stedet. Der er 33 point tilbage at spille om, så det handler om, at vi skal samle nogle point nu. Heldigvis havde vi i dag en god træning med høj intensitet, og det skal vi have bragt ind i kampen på søndag, siger Erik Hamrén.