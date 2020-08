Skader er ikke længere et tema: Aalborg Håndbold ved fuld styrke

HÅNDBOLD:Håndboldligaen skydes først i gang i næste uge, men allerede torsdag aften spiller Aalborg Håndbold sæsonens anden betydende kamp.

Efter sejren over ligakollegerne Fredericia i pokalturneringens 1/16-finale for knap to uger siden, gælder det nu 1/8-finalen, hvor turen går til hovedstaden.

Her venter Ajax, der i sidste sæson sluttede midt i 1. division, så favoritværdigheden på Stefan Madsens mandskab er tung.

- Den tager vi gerne på os, men en sjælden gang imellem er der altså et ligahold, der snubler i pokalen, og vi skal i hvert fald sørge for, at vi ikke bliver det næste, siger cheftræneren.

Han har udtaget hele sin trup på 16 kontraktspillere til kampen, og dermed kan Andreas Holst Jensen få officielt comeback efter sit langvarige skadesmareridt. Han fik en smule spilletid i den seneste testkamp mod HEI, men nu er det alvor.

- Han kan ikke stå distancen i en hel kamp, men skaden er fortid, og nu skal vi stille og roligt have bygget hans fysik og timing på, siger Stefan Madsen.