Skader er intet problem: Keeper vil spille 60 minutter hver gang

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold kæmper for at blande sig blandt de otte bedste hold i HTH Herreligaen. Det kræver point på kontoen, og dem har målvogter Rasmus Henriksen gjort sit for at hente.

Han har nemlig vist sig som en sikker skanse for cheftræner Niels Agesen, der har været stærkt udfordret på målmandsfronten. Det har til gengæld kastet masser af spilletid af til Henriksen, som senest viste storform mod Fredericia HK.

Foruden Svend Rughave, som har været ude i længere tid, var Lasse Vuust nemlig også skadesramt mod østjyderne.

- Jeg spiller håndbold for at stå 60 minutter hver gang. Sådan er det uanset, hvem der er med. Men vi har et godt forhold alle sammen, og vi behandler hinanden godt. Det har været optimalt. Selvfølgelig har man som ung målmand brug for sparring, og det får jeg en masse af, siger Rasmus Henriksen.

- Jeg har lagt meget på fra sidste år og er blevet mere erfaren. Det giver mod på tilværelsen. Det skyldes også den tillid, som jeg har fået af trænerstaben. Det skal de have stor ros for. Meget af det hårde arbejde, som de har lagt for dagen, har skabt den tillid, der gør, at jeg kan præstere, når der skal præsteres, tilføjer han.

Skaderne betød senest, at U19-keeperen Casper Würtz startede på bænken og kom ind sent i kampen til sin ligadebut, da Mors-Thy havde slået et markant forspring til Fredericia, og Rasmus Henriksen havde sikret en flot redningsprocent.

- Jeg havde en fin dialog med Casper, og jeg sagde, at han bare skulle gribe chancen, hvis han fik den. Det gjorde han også. Vi har et fint makkerskab, og selvom jeg gerne vil spille en masse, så er jeg glad for, at de yngre kræfter en gang imellem kan tage over, siger den kun 22-årige målvogter.

TV2 Sport har tidligere meldt Rasmus Henriksen til ligakonkurrenterne fra TTH Holstebro fra sommeren 2024. Det stemmer også overens med Nordjyskes oplysninger. Men det er ikke noget, som hovedpersonen selv vil bekræfte.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til, siger målmanden.

Rasmus Henriksen står igen i vejen for Mors-Thys modstandere, når nordvestjyderne møder Lemvig-Thyborøn på udebane onsdag. Kampen spilles klokken 18.30.