Skader sætter en stopper for brætspilskonges fodboldkarriere

HOBRO:Jakob Hjorth har ikke set meget til fodboldbanen i den forgangne sæson som Hobro-spiller. En lyskenskade har gjort ham ukampdygtig og har været den seneste på listen over skader. En liste der er lang.

- Jeg har kæmpet med en lyskenskade i højre side, og det har vist sig, at jeg ikke kan komme over det. Det er nok blevet til noget kronisk, så jeg har ikke set nogen anden løsning end at stoppe karrieren, siger Jakob Hjorth.

- Jeg kan ikke løb uden, at det skaber smerter, og nu har jeg arbejdet som assistenttræner for vores U23-hold, og når jeg har sparket til en bold, så har jeg haft store smerter, så der er ikke nogen anden udvej, end at jeg stopper, siger Jakob Hjorth, der er ked af, at det ikke bliver til mere fodbold.

- Jeg tror heller ikke, jeg er i stand til at lave den med at gå ned og spille på et lavere niveau. Det her er et totalt stop for at spille fodbold for mit vedkommende, siger Jakob Hjorth, der kan huske tilbage på et par artige højdepunkter gennem sin karriere.

- Jeg kan blandt andet huske min superligadebut mod OB. Vi vandt 3-2, jeg scorede og fik lov til at spille kampen til ende som anfører. Det var stort. Jeg kan godt ærgre mig over, at jeg kun nåede otte superligakampe, men det var dog stort, at jeg fik lov til at prøve Superligaen, for det har været en drengedrøm for mig, siger Jakob Hjorth, der aldrig fik udlevet drømmen om at komme til udlandet og spille fodbold.

- Min plan var, at jeg skulle bide mig fast som superligaspiller i en middel klub. Jeg havde en drøm om at komme til den næstbedste engelske eller tyske række, og så måtte jeg se, hvad det kunne blive til fra det punkt, siger Jakob Hjorth.

- Men i den sidste ende er jeg bare glad for, at jeg kan se tilbage på en karriere, hvor jeg har prøvet så meget. Det kan godt være, at jeg har været meget skadet, men jeg har stadig fået en fin karriere ud af det, siger Jakob Hjorth.

Nu bliver det imidlertid ikke til mere fodbold, men han har allerede gang i en solid erhvervskarriere ved siden af fodbolden. Blandt andet har han stået bag flere brætspil, og i det hele taget er Jakob Hjorth meget entreprenant.

- Det er dejligt, at jeg har noget at falde tilbage på. Jeg er også i gang med at udvikle en app, der skal være med til at forhindre voldtægter. Den regner jeg med er klar omkring september, siger Jakob Hjorth.