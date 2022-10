Skaderne er væltet ned over Mors-Thy i pause

HÅNDBOLD:12 dages kamppause er forbi for Mors-Thy Håndbold, der torsdag aften genoptager HTH Herreligaen med en hjemmekamp mod Fredericia HK.

De overståede landskampsterminer, der var årsag til pausen, er dog ikke forløbet efter planen for nordvestjyderne.

- Vi har fået trænet godt og kigget på nogle af de ting, vi endnu ikke havde nået, fordi vi er mange nye på holdet i år, men desværre er vi også løbet ind i en del skader.

- I forhold til den opstilling, vi spillede med før pausen, er i hvert fald tre spillere ude, ligesom et par stykker skal testes under opvarmningen. Det betyder, at vi har trukket flere ungdomsspillere op, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen, der dog ikke vil sætte navn på de skadede spillere.

Mors-Thy Håndbold gik på pause med et klart nederlag på 29-37 til Skanderborg-Aarhus i en kamp, hvor defensiven slet ikke fungerede, mens det i de foregående kampe mod Nordsjælland og SønderjyskE var i den anden ende, at problemerne var størst.

- Jeg tror, at det ville være forkert at begynde at slingre alt for meget, fordi vi havde en enkelt kamp, hvor forsvaret ikke fungerede. Den kamp i Aarhus har vi selvfølgelig evalueret, men den er også blevet parkeret. Den får os ikke til at ændre en hel masse, i forhold til hvad vi har skullet prioritere at træne, siger Niels Agesen.

Forud for torsdagens besøg fra Fredericia har Mors-Thy hentet fire point i sæsonens første syv kampe, og på den måde minder sæsonstarten om den for et år siden, hvor Mors-Thy kom dårligt fra start, men efterfølgende spillede sig op og sikrede en slutspilsplads.

- Jeg synes, det er svært at sammenligne sæsoner på den måde. Jeg synes, at vores trup er bredere i år, men sidste år havde vi et mere sammenspillet hold, hvor der var ting, der ikke behøvede at blive italesat. Problemet sidste år var, at vi begyndte sæsonen uden nogle af dem, der skulle trække læsset.

- Kigger man på den her sæson har vi underpræsteret i en kamp mod SønderjyskE, og derudover var der en kamp mod Kolding, hvor vi som minimum skulle have haft det ene point, men ellers passer vores pointhøst vel nogenlunde til vores niveau, siger Niels Agesen.

Torsdagens kamp mellem Mors-Thy og Fredericia HK fløjtes i gang klokken 20.30 i Thisted.