Skadesplagede Mors-Thy besejrede konkurrenter i testkamp

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold trak det længste strå, da ligakonkurrenterne fra TTH Holstebro fredag var på besøg i Nykøbing til en testkamp.

Mors-Thy Håndbold vandt 29-28, efter at gæsterne ellers havde ført 16-14 midtvejs i kampen.

- Som kampen udviklede sig, blev det vigtigt for os at vinde til sidst. Jeg synes, at Holstebro har et rigtig stærkt hold, så det giver selvfølgelig noget tro på tingene, at vi kan spille op med dem, men ellers lægger jeg ikke så meget i resultatet.

- De her testkampe er til for at prøve nogle ting af. Nogle af vores eksperimenter gik godt, mens andre kostede os fem mål på meget kort tid, fortæller Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Mors-Thy Håndbold trak sig sejrrigt ud af opgøret, selv om holdets skadesliste er lang. Fredagens kamp var uden Tim Sørensen, Andreas Nielsen, Marcus Norrbrink, Oscar von Oettingen, Svend Rughave og Mads Svane, mens et par spillere tilmed var med i kampen på halvt blus.

- Det var en god træningskamp, hvor vi offensivt fik nogle af de ting, vi har arbejdet med, i spil. Vi har ikke trænet forsvar endnu, og vi blev bekræftet i, hvad vi skal have fokus på. Vi blev klogere, og det er det, vi skal bruge træningskampene til, siger Niels Agesen.

Af de skadede spillere er det kun målmand Svend Rughave, der med sikkerhed fortsat er ude, når det bliver alvor om en måneds tid med en ottendedelsfinale i pokalturneringen, hvor TTH Holstebro igen er modstanderen.

Alene i næste uge venter dog fire testkampe for den decimerede trup.

- Jeg er nervøs på den måde, at jeg havde lagt en plan på forhånd, som måske ikke holder nu. Vi skal være meget opmærksomme på, at vi ikke kommer til at belaste de tilbageværende spillere for meget.

- Da planen blev lagt, havde vi mange spillere, og derfor ville vi gerne spille mange kampe. Jeg har dog et håb om, at Andreas Nielsen og måske også Tim Sørensen og Marcus Norrbrink kan være med i næste uge, og så tror jeg godt, at vi kan holde til fire kampe, for vi har også nogle dygtige unge spillere, vi kan supplere med, siger Niels Agesen.

Mors-Thys næste opgave er på mandag, hvor det gælder et opgør mod norske Kristiansand i Viborg.