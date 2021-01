Skadesplaget Jakobsen kæmper for at stå klar til divisionsstart

FODBOLD:Midtstopperen Simon Jakobsen blev torsdag skiftet ind, da Hobro IK testede formen mod 2. divisionsholdet fra Jammerbugt FC. Dermed er han tilbage i aktion efter at have kæmpet med endnu en skade.

- Jeg frygtede lidt, at jeg skulle sidde ude i længere tid af opstarten. Det er en seneskade, som jeg ikke vidste, hvor slem var. Jeg løb ikke gennem hele juleferien, fordi jeg skulle hvile, men det er heldigvis gået godt, siden jeg fik støvlerne på, fortæller den tidligere Silkeborg-kaptajn.

- Jeg havde et alt for on and off efterår med for mange småskader. Det gjorde, at jeg aldrig kom ind i et ordentligt forløb. Når jeg kom tilbage, var jeg ikke på 100 procent. Så det blev lidt hip som hap. Derfor frygtede jeg også, at jeg skulle til det igen. Men jeg slap med en uges tid i opstarten og er forhåbentligt snart fuldt med, tilføjer Jakobsen.

Rollen som midtstopper er særdeles vigtig i 1. divisionsklubben i nuværende situation. Holdet er på udkig efter én mere af slagsen, men efter afskeden med Tobias Salquist ser det indtil videre meget tyndt ud i forsvaret.

- Vi er to rendyrkede stoppere i mig og Hugo (Andersson, red.). Så er der Jesper Bøge, som er begyndt at spille det mere og mere. Han er også god på den plads. Så der er ikke nogen, der skal sidde ude, før vi er rigtig tyndt besat, siger Simon Jakobsen.

Manglen på midtstoppere betyder dog, at Simon Jakobsen ser selvskrevet ud til position. I efteråret blev han fra tid til anden fravalgt og måtte se til fra bænken.

- Der skal bankes rust af, og så skal jeg stå så skarpt som muligt, så jeg giver mig selv de bedste muligheder. Man kan ikke altid gøre for, at man løber ind i en skade, og jeg er jo blevet 30 år, så det er også en side af sagen. Men jeg synes, at jeg står skarpt, siger han.

- For første gang i mange år er jeg kommet tilbage fra en ferie uden at have taget på i vægt eller fedtprocent. Så på den måde kan man se, at jeg har trænet ordentligt, selvom jeg ikke kunne løbe. Så jeg føler mig skarp på den front. Men når jeg ikke har spillet fodbold gennem en hele ferie og en 10 dage ekstra, så skal jeg lige i gang igen. Det kommer jeg forhåbentligt, siger Jakobsen.