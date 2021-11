Skadesplaget Mors-Thy-komet er endelig tilbage: - Jeg har savnet det helt vildt

HÅNDBOLD:Efter alt for mange kampe som magtesløs tilskuer var Mors-Thy Håndbolds Mads Hoxer fredag endelig tilbage på håndboldbanen, da han og holdkammeraterne spillede 31-31 i udekampen mod KIF Kolding.

- Det var sgu lækkert at være tilbage. Bare det der med at få fornemmelsen af at være en del af det hele igen og være med i omklædningsrummet og til opvarmningen har jeg savnet helt vildt, siger Mads Hoxer.

Det er en knæskade, der har holdt den talentfulde højreback på sidelinjen i de første måneder af sæsonen, men allerede i sin comebackkamp fik han vist, at han har været ligeså savnet i Mors-Thy, som han har savnet at være med. Mads Hoxer nåede at score seks gange på det kvarters tid, han fik på banen.

- Jeg havde ikke forventet, at det skulle gå så godt, men det er kun dejligt, siger Mads Hoxer.

Selv om han nu er tilbage på Mors-Thys holdkort, er han nemlig ikke i fuldt vigør endnu.

- Efterfølgende har knæet reageret nogenlunde, som vi havde forventet. Der er lidt ømhed, men fysioterapeuterne i klubben har været gode til at lægge en plan for mit forløb, og den følger jeg, siger Mads Hoxer.

I fredags i Kolding havde cheftræner Niels Agesen fået lov til at bringe Mads Hoxer i spil i syv-otte minutter af hver halvleg, og oplægget er nogenlunde det samme forud for tirsdagens hjemmekamp mod Skanderborg Aarhus Håndbold.

- Jeg regner med, at jeg skal spille en lille smule igen, og det er jo bedre end slet ikke at være med. Jeg har det ok med, at der er de begrænsninger, for jeg ved jo godt, at jeg har været skadet. Min kampform er heller ikke til at kunne spille fuld tid, så det er fint, at jeg bliver doseret lidt, siger Mads Hoxer.

Den 20-årige thybo, der efter denne sæson skifter sin barndomsklub ud med Aalborg Håndbold, lægger dog ikke skjul på, at han har været dybt frustreret over at have måttet se til fra tilskuerpladserne i en i øvrigt problemfyldt start på sæsonen for Mors-Thy.

- Det har været noget lort. Jeg havde glædet mig ekstra meget til den her sæson, fordi det er min sidste i Mors-Thy. Jeg vil rigtig gerne vise mig frem og slutte godt af, så det har virkelig været irriterende, at det har trukket sådan ud med at komme tilbage, siger Mads Hoxer.

Før mødet med Skanderborg Aarhus er Mors-Thy placeret på næstsidstepladsen med fem point i de første ti kampe. Der er fem point op til den slutspilsgivende ottendeplads.

- Vi har ikke brugt ét sekund på at tale om slutspil. Lige nu er vi bare glade for, at vi begynder at kunne fylde holdkortet ud, og så må vi tage en kamp ad gangen, siger Mads Hoxer.

Tirsdagens østjyske modstandere er placeret på tredjepladsen med 14 point, men troen på en hjemmesejr er stor hos Mors-Thy.

- Efter en lidt svær periode synes jeg, at vi har fået tro på tingene igen. Vi har haft nogle gode træninger siden i fredags, så jeg tror, at vi har gode muligheder for at hente de to point, siger Mads Hoxer.

Der er kampstart i Nykøbing klokken 20.