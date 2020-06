Skadesplaget Vendsyssel-kæmpe: Fedt at kunne bidrage igen

FODBOLD:Ved tirsdagens kamp 1-1 kampen mellem Vendsyssel FF og Hvidovre var forsvarsspilleren Jakob Hjorth endelig tilbage i startopstillingen efter ni måneder.

Det har været en turbulent sæson, hvor han både har døjet med hovedet, knæet og hoften, men han er omsider fit for fight igen og glad for at være tilbage.

- Jeg døjede lidt med knæet, da vi startede op inden coronaen, og det nåede jeg så at få styr på, lige op til sæsonstart, men var alligevel ikke helt klar de første par kampe, vi nåede at spille, inden det hele lukkede ned.

I opstarten efter corona-pausen døjede han en smule med hoften, men er altså nu omsider helt klar til at bidrage fra første minut.

- Jeg har bygget på i de første to kampe, hvor jeg har startet ude, men nu følte både jeg selv og træneren, at jeg var klar til at starte inde - også selvom der stadig mangler lidt på formen, men jeg er helt skadesfri.

- Det var fedt at være med fra start, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad og taknemmelig for. Jeg har virkelig savnet at bidrage til spillet, siger Jakob Hjorth.

En ambivalent kamp

Efter tirsdagens 1-1-kamp i Hjørring stod han tilbage med en ambivalent følelse, men mest af alt er forsvareren glad for, at Vendsyssel ikke tabte - for det kunne sagtens have gået begge veje.

- Hvis vi havde været uheldige, kunne vi sagtens have tabt kampen, men hvis vi derimod havde været lidt skarpere, kunne vi også sagtens have vundet. Lige nu er det bare vigtigt, at vi ikke tabte, så vi blev hevet ned mod bunden, siger Jakob Hjorth.

Vendsyssel FF mødte tirsdag aften hjemme Hvidovre i Nordicbet Ligaen. Foto Lars Pauli

Han er fint tilfreds med indsatsen i første halvleg, men så var det som om, at holdet blev lullet lidt i søvn, hvilket også var grunden til, at Hvidovre hurtigt kom tilbage efter Vendsyssels føringsmål.

- Alt i alt, så synes jeg, at det går den rigtige vej for holdet spillemæssigt, fortæller Jakob Hjorth.

Resultatet betyder, at Vendsyssel FF fortsat blot har seks points luft til nedrykningsstregen og langtfra er sikker på overlevelse i landets næstbedste fodboldrække.

- Vi spiller altid for at vinde, men lige nu er det bare vigtigt, at vi kommer ind i en stime, hvor vi ikke taber. Rækken er enormt tæt, og vi kan jo se, at alle slår alle, så det er bare enormt vigtigt, at vi får skrabet så mange point sammen som muligt, siger han.

Næste gang vendelboerne skal i kamp er 13. juni på udebane mod Næstved IF, og der har de noget at revanchere, hvis det står til Jakob Hjorth.

- Sidste gang var det decideret pinligt mod dem. Vi skal bygge videre på de seneste to kampe, hvor vi trods alt har fået fire ud af seks point, vise vindermentalitet og snuppe de tre point derovre, slutter forsvareren.