Skadesproblemer får Mors-Thy til at hente endnu en målmand

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har forstærket sig på målmandspositionen frem mod den kommende sæson, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

19-årige Lasse Vuust er blevet hentet i Skjern Håndbold. Mors-Thy Håndbold har i forvejen Rasmus Henriksen og Svend Rughave på kontrakt, men de er i øjeblikket begge skadede.

- Begge vores keepere til den kommende sæson er ude med skader i opstarten, og selvom vi forventer dem tilbage, så vil vi gerne sikre os, at de får en stille og rolig opstart, og her kommer Lasse Vuust ind og bliver en del af målvogtertrioen.

- Lasse er et godt match med Mors-Thy Håndbold. Han er ung og talentfuld, og vi kommer til at udfordre ham på liganiveau, samtidig med at vi får en dygtig målvogter til vores talenttrup og på holdet i 2. division. Og at han allerede har ligakampe for Skjern Håndbold med i rygsækken gør forhåbentligt, at han kan være med til at skabe noget tryghed opad og danne et stærkt målvogter-team med både Rasmus Hennriksen og Svend Rughave og med de målmænd fra akademiets ungdomshold, som bliver en del af talenttruppen, lyder det fra cheftræner Niels Agesen.

Lasse Vuust ser også frem til skiftet.

- Jeg er virkelig glad for den mulighed, som jeg har fået her, og jeg glæder mig meget til at starte. Mors-Thy Håndbold og Akademiet er kendt for at være dygtige på talentdelen, og det, som de kan tilbyde mig, er en god mulighed. Min aftale med Mors-Thy Håndbold bliver et år, hvor jeg kun skal spille håndbold.

- Det er det, jeg har trænet for, siden jeg var lille, og jeg glæder mig til at spille på højeste niveau samt være en del af et godt træningssmiljø og et stærkt talentmiljø. Min forventning er, at jeg skal udvikle mig og blive en bedre spiller, og det tror jeg, at Mors-Thy Håndbold kan bidrage til, siger Lasse Vuust.