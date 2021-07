Skadet AaB'er går glip af sidste testkamp

FODBOLD:Det bliver uden Frederik Børsting, når AaB fredag eftermiddag spiller den sidste testkamp inden næste weekends sæsonpremiere i 3F Superligaen på udebane mod FC København.

Den alsidige AaB'er døjer stadig med den skade, han pådrog sig under den afsluttende træning forud for sidste lørdags testkamp i Vejle, og han er derfor ude af generalprøven mod AGF, der fløjtes i gang klokken 14 på AaB's træningsanlæg på Hornevej i Aalborg Øst.

- Det er ikke en langvarig skade, så jeg forventer, at han er tilbage på træningsbanen i løbet af næste uge, og så må vi se, hvordan hans forløb bliver, og om han kan nå at blive klar til den første superligakamp mod FCK, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Han må i forvejen se bort fra den langtidsskadede anfører Lucas Andersen og den unge angriber Anosike Ementa.

De to offensivspillere er de eneste, der endnu ikke har været i kamp i AaB's testkampe, men i fredagens generalprøve kommer Martí Cifuentes næppe til at gøre brug af hele truppen.

- Der er helt sikkert nogle, der kommer til at spille hele kampen denne gang, nu når vi kun er en uge fra første kamp. Det betyder ikke, at de 11, der starter i morgen, også starter på banen i Parken, for jeg lægger stor vægt på de ting, der sker i løbet af ugen. Samtidig er AGF også en anden modstander end FCK, så der er flere ting at tage højde for, men vores hold i morgen bliver ikke ekstremt forskelligt fra det hold, vi stiller i næste weekend, siger Martí Cifuentes.

I den afsluttende del af sidste sæson gjorde AaB's spanske cheftræner oftest brug af en formation med tre spillere i bagerste kæde og to wingbacker, men i sommerens testkampe er han vendt tilbage til det firemandsforsvar, der også var udgangspunktet, da han ankom til AaB i vinter.

- Man skal ikke lægge mere i det, end at vi har en øget fleksibilitet, nu når vi har arbejdet mere med fire i forsvaret, og det er kun positivt. Vi er blevet mere komfortable med begge formationer, og vi har jo også skiftet undervejs i kampene.

- For mig handler det om de rum på banen, det skaber, og mod nogle modstandere skaber det nogle bedre rum, når vi spiller med fire, mens det er omvendt mod andre modstandere, siger Martí Cifuentes.

Du kan se AaB's generalprøve mod AGF live her på nordjyske.dk.

