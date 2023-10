Skadet AaB-spiller stopper karrieren - men fortsætter i klubben

Kristoffer Pallesen stopper sin aktive karriere i AaB.

Det er konsekvensen efter en skade, som forsvarsspilleren pådrog sig i slutningen af en kamp mod AC Horsens 7. maj i år.

- Det har været en meget svær beslutning, som har krævet enormt mange overvejelser. Det der særligt har gjort beslutningen svær er, at så utroligt mange mennesker har støttet mig og investeret tid i at få mig tilbage til banen. I den henseende vil jeg gerne sige tusind tak til min familie, klubben, AaB’s sundhedsstab, spillere, trænere og ikke mindst vores fans for den fantastiske opbakning, siger Kristoffer Pallesen i en pressemeddelelse.

- Jeg er vidende om, at en tilbagevenden vil være forbundet med risici, og derfor er jeg kommet til den konklusion, at fornuften må sejre, og det derfor er nødvendigt at stoppe min fodboldkarriere. Jeg er glad og stolt over at have repræsenteret AaB og trøster mig med, at jeg stopper som AaB-spiller, og at jeg fortsat kommer til at have min daglige gang på anlægget på Hornevej.

Pallesen, som primært har spillet højre back for AaB, bliver dog i klubben.

Her fortsætter han som juridisk rådgiver for administrationen med primær tilknytning til den sportslige afdeling, skriver AaB.

Ulykkeligt - og glæde

For sportsdirektøren i AaB, Ole Jan Kappmeier, er det både med vemod og glæde, at han nu har en spiller færre i truppen.

- Kristoffer har med en altid dedikeret indsats leveret en flot bidrag for AaB gennem de seneste seks år, og både på og uden for banen har han til enhver tid været en værdig repræsentant for vores klub. Naturligvis er det ulykkeligt, at fodboldkarrieren slutter på denne måde, og Kristoffer vil være stærkt savnet i truppen, hvor han med sin professionelle optræden altid har sat holdet over sig selv, siger Ole Jan Kappmeier i pressemeddelelsen, før han formulerer sin glæde.

- Samtidig glæder vi os over, at Kristoffer har takket ja til at bringe sine kompetencer i spil på anden vis i AaB, og vi ser meget frem til det nye samarbejde, siger Ole Jan Kappmeier.

Helt færdig på banen er Kristoffer Pallesen dog ikke.

Før hjemmekampen mod B.93 på Aalborg Portland Park 22. oktober bliver han hyldet.

Før skiftet til AaB fra Viborg i sommeren 2017 repræsenterede Pallesen Hobro, Skovbakken og AGF.