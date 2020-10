Skadet Aalborg-anfører er blevet scannet: - Det har været nogle lidt tunge dage

HÅNDBOLD:Skæbnen er uvis for Aalborg Håndbold-anfører René Antonsen, efter at han måtte udgå af onsdagens Champions League-kamp mod THW Kiel med knæproblemer.

Knæet er blevet undersøgt i en såkaldt MR-scanning, men den var der fredag eftermiddag endnu ikke kommet svar på.

- Det har været nogle lidt tunge dage, men vi må se, hvad scanningen siger. Jeg har haltet lidt med knæet den seneste uge, og mod Kiel fik det så endnu et tryk, så nu har vi besluttet at få det scannet for at danne os et overblik, siger René Antonsen, der dog ikke forventer at skulle imødse en lang pause.

- Det forestiller jeg mig ikke, og det håber jeg virkelig heller ikke, men det er jo svært at sige, hvad der foregår inde i knæet. Jeg har dog ikke en følelse af, at jeg skal være ude i et halvt år, siger René Antonsen.

Den 28-årige stregspiller havde endelig lagt alle de skader, han sloges med i sidste sæson, bag sig.

- Selvfølgelig vil det være en streg i regningen, hvis jeg skal være ude nu. Jeg har ikke misset en eneste træning i den her sæson, så jeg håber virkelig ikke, at jeg skal have en lang pause, men det tror jeg heller ikke, siger René Antonsen.

Skaden falder heller ikke på det værst tænkelige tidspunkt. Efter lørdagens kamp mod Århus venter der i næste uge opgør mod Barcelona og Skjern forud for en landsholdspause

- Den landsholdspause falder ret heldigt for mig, og så kan jeg forhåbentlig være tilbage på fuldt blus derefter, siger René Antonsen.

Aalborg Håndbolds opgør mod Århus fløjtes i gang lørdag klokken 14, og du kan følge kampen live her på nordjyske.dk.