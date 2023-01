Skadet Aalborg-spillers VM-skæbne er stadig uvis

MALMØ:Selv om han hele tiden har været en del af den udvidede trup på 35 spillere, har tankerne om en eventuel VM-deltagelse ikke optaget meget plads i hasteindkaldte Michael Damgaards hoved.

Den 32-årige bagspiller har i stedet brugt VM-pausen på at træne og hygge sig med familie og børn hjemme i Magdeburg - lige indtil telefonen ringede søndag eftermiddag, og der stod "Nikolaj Jacobsen" på skærmen.

- Da jeg så navnet på telefonen, vidste jeg jo godt, hvad det kunne handle om. Der gik da et lille sug gennem maven.

- Det er ikke der, mit fokus har ligget. Jeg har fulgt godt med, men at jeg kunne blive indkaldt har ikke været i min bevidsthed, og jeg har ikke gået med det håb, jeg måske havde tidligere, siger Michael Damgaard.

Bomberen fra Lolland har været med i fem VM- og EM-slutrunder og var med til at blive olympisk mester i 2016.

Siden den danske EM-fiasko i 2020 er han dog blevet fravalgt, når landstræneren skulle sammensætte en slutrundetrup. Men han har aldrig mistet troen på igen at spille en rolle på landsholdet.

- At jeg ikke har været med, betyder ikke, at jeg har været ude af billedet. Men det er meget svært, for der løber utrolig kompetente spillere rundt på det her hold. Konkurrencen er meget hård.

- Jeg har da håbet på og drømt om at komme tilbage, siger Damgaard.

Mandag eftermiddag var han for første gang med i VM-holdets træning i Malmø.

Han kommer ind på et hold, der har vundet de første to kampe i turneringen i overbevisende stil.

- Holdet har spillet med en masse fart, og man har kunnet se, at spillerne har haft spilleglæde og lyst til at være en del af den fest, der er blevet stablet på benene, siger Michael Damgaard.l

Han har foreløbig afløst lægskadede Rasmus Lauge i truppen. Lauge spiller ikke tirsdag mod Tunesien og forventes heller ikke klar til første kamp i mellemrunden.

Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard, der vrikkede om i kampen mod Bahrain mandag aften, er stærkt tvivlsom deltager mod tuneserne. Han deltog ikke i mandagens træning.

- Møllgaard humper rundt på hotellet. Vi prøver at holde ham i ro. Det skal gå godt fremad, hvis han skal spille mod Tunesien, siger Nikolaj Jacobsen.

/ritzau/