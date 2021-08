Kommende Aalborg Håndbold-spillers fremtid er uvis - her er status

HÅNDBOLD:En knæskade og tilhørende operation tilbage i januar 2020 har vist sig at skabe problemer endnu engang for Mors-Thy Håndbolds Mads Hoxer, der ikke kan deltage i klubbens træninger og den forestående sæsonstart i starten af september.

Det betyder også, at han ikke vil være at finde i truppen, når Mors-Thy og hans kommende klub Aalborg Håndbold tørner sammen i Super Cuppen på onsdag.

Han var dog på plads på banen, da Mors-Thy mødte Skive fH i klubbens første træningskamp, men efterfølgende har stortalentet ikke været at spotte på træningsbanen.

- Lige nu træner jeg ikke rigtig med, da vi ikke føler, at der er nogen grund til at tage chancer. Så lige for tiden opholder jeg mig på sidelinjen, fortæller Mads Hoxer.

For nu lyder meldingen på, at Mads Hoxer er ude de første to måneder af sæsonen, men fremtidsudsigterne er langt fra sikre endnu.

- Som det ser ud lige nu, så går jeg og klubben i en venteposition, hvor vi ikke ved, hvad der kommer til at ske indtil på mandag, hvor vi får svar fra lægen, konstaterer han.

Skaden er opstået i forbindelse med en nærkamp, hvor Mads Hoxer endte i en uheldig position.

- I januar blev jeg opereret i mit højre knæ, hvilket har været fint efterfølgende, men så var jeg uheldig at få en ned over mit dårlige knæ, så nu døjer jeg med et dårligt knæ igen. Jeg blev scannet for et stykke tid siden, forklarer han.