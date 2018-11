Skadet nordjyde kan blive EM-klar: Stine Jørgensen efterudtaget til landsholde

Landsholdsanfører Stine Jørgensen kan alligevel komme i spil i håndbold-EM, selv om hun i oktober blev opereret for en skade i den ene menisk.

Nordjyske Jørgensen er kommet sig så meget, at hun skal være med, når EM-holdet samles mandag og senere på ugen tager til Norge for at spille de sidste testkampe før EM-premieren.

Her skal landsholdets sundhedsstab vurdere, om hun kan blive klar til at træde ind i truppen undervejs ved EM.

- I tæt samarbejde med Odense Håndbold har vi vurderet, at det er realistisk at få Stine i spil i løbet af EM-slutrunden, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund.

- Vi har haft en rigtig god, løbende dialog med Odense Håndbold og deres sundhedssektor i forhold til Stines helbred, og nu har vi aftalt, at hun møder ind i landsholdslejren sammen med de øvrige spillere og tager med til Oslo.

/ritzau/