Skadet Pirates-back er snart tilbage på isen

AALBORG:Der var et længe ventet comeback til Patrick Bjorkstrand, da Aalborg Pirates tirsdag aften gæstede Frederikshavn White Hawks og vandt 5-4 efter straffeslag.

Bjorkstrand har været ude i længere tid med en skade, men med ham tilbage på isen har Aalborg Pirates stort set alle spillere til rådighed igen.

Det er kun Ian Edmondson, der fortsat sidder udenfor med en skade, men også den canadiske back vil snart være at finde på isen igen.

- Jeg ved ikke helt, om jeg når at blive klar til vores hjemmekamp på fredag, men jeg er helt sikkert klar i næste uge. Der er tale om en mindre skade, og hvis det var slutspil, så kunne jeg nok godt spille. Nu tager vi ikke nogen chancer, for jeg kan ligeså godt være 100 procent klar, når jeg kommer i kamp igen, siger Ian Edmondson.

Den stærke canadiske back kom tilbage til Pirates midt i den igangværende sæson efter at have indledt sæsonen hos Västerviks i den næstbedste svenske række. Indtil videre er det blevet til 14 kampe og syv point fra Ian Edmondson i Aalborg.

- Jeg er så glad for at være tilbage i Aalborg. Jeg føler mig hjemme her, og det har været let at falde ind i rytmen igen. Mange af spillerne er jo de samme som i sidste sæson, så jeg føler, at jeg kender det hele, siger Ian Edmondson.

Ian Edmondson håber på, at kunne gentage denne scene om nogle måneder. Arkivfoto: Bente Poder

Han husker fortsat tilbage på "the double" fra sidste år med stor glæde, og ambitionen er selvsagt at gentage det kunststykke i denne sæson. Det burde også være muligt, hvis det står til Pirates-backen.

- Vi har kæmpet lidt med at holde vores føringer i nogle af de seneste kampe, som vi har tabt ganske unødvendigt. Her skal vi blive skarpere, så vi også vinder de kampe, som vi egentlig dominerer stort gennem det meste af de 60 minutter, siger Ian Edmondson.

Med Patrick Bjorkstrand tilbage på isen får Pirates tilført en vigtig brik til det puslespil, der skal samles inden slutspillet går i gang om halvanden måneds tid.

- Patrick er en meget vigtig spiller for os. Det ved vi alle, og med ham tilbage på isen får vi endnu større dybde på vores offensiv, og jeg tror på, at vi kan hæve niveauet betydeligt, siger Ian Edmondson.

- Hvis vi bliver i stand til det, så tror jeg også, at vi kan gå hele vejen og vinde titlerne igen i år. Jeg vil faktisk mene, at vores trup i denne sæson er stærkere, end den trup, vi vandt med sidste år, så hvis vi kommer op på vores forventede niveau, så tror jeg også på guld, siger Ian Edmondson.