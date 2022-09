Skadet profil er klar til Champions League-åbner

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold indleder torsdag aften denne sæsons Champions League med en hjemmekamp mod den slovenske mester, RK Celje. Den europæiske turnering har efterhånden længe været et stort mål for nordjyderne, som endnu engang er klar til at tage kampen op mod de største klubber i Europa.

- Vi ved godt, at vi skal toppræstere for at gøre os gældende i Champions League. Vores første mål er at komme i ottendedelsfinalen, for vi ved af erfaring, at alt kan ske derfra. Jeg vil vurdere, at vi har en fin chance for at være en del af Final4 i Køln, men gruppespillet har udelukkende vores fokus lige nu.

- Det er vigtigt, at vi viser, at vi fortsat er en del af toppen i international håndbold, og det kan vi kun gøre ved at gå videre fra puljen, lyder det fra cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold fik i seneste Champion League-sæson en svær kvartfinalemodstander i Telekom Veszprem, som også blev nordjydernes endeligt. Stefan Madsen vurderer, at holdets øgede bredde vil give dem en fordel i forhold til at avancere yderlige i denne sæson.

- Vi har fået et meget bredt hold, så jeg synes, vi står godt. Mikkel Hansen, Hoxer og Flodman skal være med til at bygge videre på det fundament, som vi har lagt de seneste år. Hoxer har lynhurtigt vist sit værd og kommer til at få en store rolle, men vi skal stadig huske på, at han aldrig har spillet på så højt et europæisk niveau.

- Flodman skal lige i gang efter sin skade, men startede fint i sin første kamp, og så skal Mikkel være med til at rykke overliggeren for hele klubben, og det har han allerede vist, at han er klar til, lyder det fra Aalborg-træneren.

Dødens pulje

Aalborg Håndbold er kommet i en hård pulje, hvor de er blevet parret med nummer et, to og tre fra sidste års Champions League. Det er en pulje, som Stefan Madsen beskriver som meget barsk.

- Der er stor forskel på de to puljer. Vi er havnet i en voldsom pulje, hvor vi kommer til at blive testet af på allerøverste niveau. Men vi har vist, at vi kan spille en rolle, så længe vi finder det absolutte topniveau, når vi besøger de helt store adresser i Europa.

Mikkel Hansen skal med sin erfaring være med til at rykke Aalborg Håndbold til at tage det sidste skridt mod Champions League-titlen. Arkivfoto: Claus Søndberg

Nordjyderne vandt samtlige kampe på hjemmebane i seneste sæson, og tilskuerne i Sparekassen Danmark Arena skal igen spille en stor rolle, hvis der skal være internationale slutspilskampe i Aalborg.

- Vi har fået opbygget en international stemning på lægterne, hvor fansene kender vigtigheden i at hjælpe os med at lægge det pres, der skal til for at få succes i Champions League, siger Stefan Madsen.

Fysisk modstander

Skal Aalborg Håndbold gøre sig gældende i årets Champions League, skal hjemmekampen ifølge cheftræneren mod Celje meget gerne veksles til tre point.

- Celje er et fysisk hold med voldsomt stærke stregspillere, og så har de Tilen Strmljan en bagspiller, som er meget hurtig på fødderne og god til at sætte sine holdkammerater i scene. Det er en erfaren klub qua deres mange deltager i Champions League.

- Det er på papiret en af de blødere modstandere, selvom der selvfølgelig ikke er lette kampe i denne turnering. Men det er et af de hold, som vi skal have to point mod på hjemmebane, slår Stefan Madsen fast.

Han kan glæde sig over, at en af holdets store profiler i form af Aron Pálmarsson er kommet sig over sin skade og har meldt sig klar til kamp.

- Han har det godt og er tilbage på banen. Så han er klar til kampen mod Celje.

Opgøret mod den slovenske mester starter klokken 18.45