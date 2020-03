Skadet stregspiller stopper i Aalborg Håndbold til sommer

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold siger til sommer farvel til den unge stregspiller Knud Ronau, som skifter til svenske Ystads IF. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag middag.

Knud Ronau kom til Aalborg Håndbold tilbage i sommeren 2018, men hans tid i Aalborg Håndbold har desværre været præget af et par alvorlige skader.

- Knuds ophold i klubben er desværre ikke gået som ønsket, og skaderne har sat en stopper for vores fælles planer. Begge parter er blevet enige om, at det var for det bedste med et nyt håndboldkapitel. Han har et utroligt fighterhjerte, og jeg er sikker på, at Knud nok skal komme stærkt tilbage, siger direktør Jan Larsen.

- Jeg har desværre ikke fået det ud af min tid i Aalborg Håndbold, som jeg havde håbet på. Nu er jeg ved at være tilbage på håndboldbanen igen og ser frem til at kunne bidrage på alle tænkelige måder resten af sæsonen – og jeg glæder mig derefter til at genstarte karrieren i Sverige, siger Knud Ronau.