Skadet Vendsyssel FF-spiller troede ikke, han kunne spille i 12 uger - nu er han allerede klar igen

FODBOLD:Zander Hyltoft har ikke været at finde på banen for Vendsyssel FF siden sæsonens anden kamp mod Hobro IK. Beskeden lød på 12 ugers fravær, men nu er midtbanespilleren pludselig klar igen, når klubben søndag møder Fredericia hjemme på Nord Energi Arena.

- Det er en lidt sjov situation. I starten fik jeg at vide, at jeg ville være ude i 12 uger, fordi jeg skulle have lagt en blokade efter et par uger. Så det havde jeg sat mig for, men da jeg så var oppe på idrætsklinikken i Hjørring (Center for Klinisk Sportsmedicin og Sundhed, Regionshospital Nordjylland, red.), sagde de, at jeg ikke behøvede en blokade alligevel, og at jeg bare kunne spille, så jeg er faktisk med søndag, fortæller Zander Hyltoft.

Skaden, der har afholdt ham fra at være aktiv for klubben, er en drilsk en af slagsen, og derfor har skadesforløbet også ændret sig så drastisk.

- Jeg har haft betændelse i den knogle nede ved akillessenen, hvor de to hæfter ved hælen. Samtidig har jeg haft et tryk nede på den knogle, og det er egentlig det, som er hele problemet. Så nu har jeg fået skåret et stort hul bag på mine støvler. Det skulle gøre, at det tryk på min hæl bliver fjernet, hvilket skulle gøre det hele godt, forklarer han.

Det er hverken en duel, tackling eller uheldig landing, der har forårsaget betændelsestilstanden i Zander Hyltofts fod.

- Det er egentlig noget, jeg har døjet med længe. Det startede med, at jeg havde en svang, der har været meget spændt, hvilket har gjort, at det hele omkring har spændt op dernede. Samtidig kommer det også af en overbelastning, for jeg har jo spillet med det førhen. Blandt andet i seneste sæson, hvor jeg spillede, selvom jeg kunne mærke, det gjorde ondt, erkender han.

Selvom Zander Hyltoft igen vil være at finde på holdkortet for Vendsyssel til søndagens kamp, kommer han dog hverken til at starte inde eller spille størstedelen af de 90 minutter.

- Jeg kommer ikke til at starte inde i morgen. Det er min anden skade, og jeg har været ude i snart fire uger.

- Jeg skal selvfølgelig lige i gang igen, for det er noget, der godt kan komme tilbage, da det har været betændelse, der har siddet der, forklarer han.

Fremtidsudsigterne er derfor stadig usikre, men Zander Hyltoft træner igen med truppen og er meldt klar til kamp.

- Jeg har et genoptræningsprogram, som jeg skal igennem tre gange om ugen. Spilletiden er svær at spå om. Jeg havde min første træning dagen inden Horsens-kampen (i torsdags, red.), og jeg har haft et par træninger efterfølgende, pointerer han.