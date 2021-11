Skæbnekamp for Mors-Thy - mod trios kommende arbejdsgiver

HÅNDBOLD:Et blik på tabellen i HTH Herreligaen afslører, at det er en uhyre vigtig opgave, der fredag aften venter Mors-Thy Håndbold på udebane.

Nordvestjyderne ligger næstsidst med blot fire point på kontoen for ni kampe, mens modstanderen fra KIF Kolding ligger lige over nedrykningsstregen med fem point.

- Vi har brug for point, og de her kampe mod de direkte konkurrenter er ekstra vigtige at vinde, siger den norske playmaker Sander Øverjordet.

Han skifter efter sæsonen til netop KIF Kolding, og det samme gør holdkammeraterne Erik Thorsteinsen Toft og Bjarke Christensen.

- Det er ikke noget, jeg overhovedet tænker på. Vi vil alle gøre alt for at tage to point med hjem dernede fra, forsikrer Sander Øverjordet.

Kun spillet få dårlige kampe

Mors-Thy har tabt holdets to seneste kampe mod først TMS Ringsted og siden SønderjyskE, men ifølge holdets norske landsholdsspiller, er holdets niveau til meget mere end en næstsidsteplads i ligaen.

- Jeg synes, at vi har præsteret godt i mange af de kampe, hvor vi har tabt. Der har vel kun være et par enkelte kampe, hvor vi har være decideret dårlige. Men vi skal arbejde på at hæve vores bundniveau endnu mere, for så kommer pointene også, mener Sander Øverjordet, der har stor respekt for KIF Kolding.

- Jeg synes, at de præcis som os har fået væsentligt færre point, end deres niveau faktisk berettiger til. Begge hold har meget at byde ind med, men mangler at få det held ud i kampene, siger nordmanden.

Der er kampstart kl. 19.30 fredag aften i Sydbank Arena i Kolding.