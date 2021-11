Skærmydsler om tidstrækkeri og dommerkendelser, da Vendsyssel og Lyngby delte

FODBOLD:Med et mand i undertal var Vendsyssel FF's mission klar, da den afbrudte 1. divisionskamp mod Lyngby onsdag aften skulle spilles færdig i Hjørring. De ville holde resultatet 1-1, hvilket også lykkedes.

Gæsterne fra Lyngby argumenterede fra første minut for, at vendelboerne trak tiden, og bølgerne gik flere gange højt undervejs - blandt andet mellem Lyngby-assistenten Jonathan Hartmann og Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

- Det er en del af gamet, men jeg synes faktisk, det var minimalt, hvad vi lavede af tidstrækkeri. Kampen lignede for mig en gennemsnits-søndag i 1. division - i forhold til, hvordan holdene plejer at bruge tiden, forklarer Henrik Pedersen.

Der opstod tumult efter slutfløjt mellem Lyngby spillere og Parfait Bizoza fra Vendsyssel FF . Foto: Henrik Bo

Vendsyssels midtbanespiller Mikkel Wohlgemuth deltog også i mundhuggeriet med Lyngby-bænken undervejs.

- Man vil jo gerne vinde for enhver pris og bruger selvfølgelig de midler, der skal til, siger VFF-spilleren, der efter slutfløjtet forsøgte at hjælpe med at dæmpe gemytterne, da de to hold var ved at ryge i totterne på hinanden.

- Jeg tror, det var Parfait (Bizoza, red.) fra vores hold, der kom lidt i infight med nogle af deres, og så gik bølgerne lidt højt. Vi prøvede at få dem væk fra hinanden, for der er ingen grund til, at det skulle udvikle sig. Lyngby er kommet hele vejen herover for at spille 30 minutter, og så skal vi også være søde ved dem, siger Mikkel Wohlgemuth.

Hos Lyngby var ærgrelsen over at nøjes med 1-1 til at få øje på. Den tidligere AaB-spiller Rasmus Thellufsen følte i hvert fald, at de kongeblå tabte to point onsdag aften.

- Det var en speciel oplevelse kun at skulle spille 30 minutter, men vi havde jo chancerne til at vinde. Vi skulle nok også have haft et straffespark, for jeg tror, at et skud fra Andreas Bjelland bliver taget med hånden af en Vendsyssel-spiller, men det var selvfølgelig svært at se, siger han.