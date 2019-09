Skarp AaB-lejesvend strålede i Vendsyssel-sejr

FODBOLD:Vendsyssel FF hentede en klar sejr på 3-0 i søndagens udekamp mod Nykøbing Falster. Det kunne nordjyderne primært takke AaB-lejesvenden Wessam Abou Ali for. Angriberen nettede to gange og ramte derudover træværket to gange.

Vendsyssel FF var tæt på en drømmestart. I første minut stjal Wessam Abou Ali bolden fra en Nykøbing-forsvarer, og angriberen fik frit løb mod mål. Hans afslutning tog dog stoplen og gik ud til målspark.

Scoringen lod dog ikke vente længe på sig. Lasse Steffensen var først over bolden efter et hjørnespark, og han havde let ved at score sit første mål for klubben.

Hjemmeholdet skabte flere farlige situationer foran Vendsyssels mål, men gæsterne var farligst. Wessam Abou Ali afsluttede atter på træværket, inden han omsider havde mere held i sprøjten fem minutter før pausen, hvor han havde sidste fod på en velgennemført omstilling.

Dermed var stillingen ved pausen 2-0 til gæsterne.

Nykøbing FC forsøgte sig med en formationsændring fra starten af anden halvleg, og det gav hjemmeholdet et overtag. Men det kneb med at skabe chancer. Så viste Vendsyssel anderledes skarphed.

Efter en fint frispark fra Ali Massaoud endte bolden hos Wessam Abou Ali, der har let ved at prikke bolden ind til 3-0 og en sikker sejr. Tættest på scoring var hjemmeholdet med et stolpeskud kort før tid.

Med sejren har Vendsyssel FF bevæget sig op midt i rækken efter en skrækkelig sæsonstart med fem nederlag i træk.