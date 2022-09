Skarp angriber sikrede Thisted-kvinder overraskende sejr i Hjørring

FODBOLD:For første gang i ni forsøg trak FC Thy-Thisted sig sejrrigt ud af den direkte nordjyske duel med Fortuna Hjørring, da thyboerne fredag aften vandt med 2-1 i Hjørring.

Rikke Dybdahl blev den store helt for FC Thy-Thisted Q med to mål. Sejren betyder også, at FC Thy-Thisted Q passerer Fortuna Hjørring i tabellen og nu indtager Gjensidige Kvindeligaens andenplads.

Fortuna HJørring - FC Thy-Thisted Q 1-2 (0-0) Mål: 0-1 Rikke Dybdahl (59. minut), 1-1 Camilla Kur (66. minut), 1-2 Rikke Dybdahl (69. minut)

Advarsler: Laura Frank, Fortuna Hjørring (52. minut), Mathilde Vistisen (60. minut)

Udvisning: Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring (90. minut)

Fortuna Hjørrings opstilling (4-3-3): Adelaide Gay - Ashley Lynn Riefner, Laura Frank (Omewa Joy Ogochukwu, 78. minut), Angela Beard, Sara Holmgaard - Mathilde Vistisen (Tiia Peltonen, 67. minut), Janelle Cordia, Karoline Olesen - Mathilde Carstens (Maria Mihaela Ficzay, 67. minut), Camilla Kur, Florentina Olar

FC Thy-Thisted Q's opstilling (4-4-2): Maja Bay Østergaard - Janni Vinther Nystrup, Matilde Kjeldgaard, Rikke Boldrup, Cecilie Bro Stefansen - Pernille Pedersen (Lise Dissing, 46. minut), Camilla Nielsen, Vibeke Hedegaard Andersen (Kathrine Clement, 82. minut), Malene Yde Hedegaard (Emilie Fink, 70. minut) - Malene Sørensen (Line Saustrup Kristensen, 70. minut), Rikke Dybdahl (Anna Kirk Lauritsen, 87. minut)

Tilskuere: 207 VIS MERE

Fortuna Hjørring fik kampens første gode mulighed i det ottende minut, da Camilla Kur med en god aflevering sendte Mathilde Vistisen af sted i dybden, men hendes afslutning blev dog pareret til hjørnespark af FC Thy-målvogter Maja Bay Østergaard.

Få minutter senere var det gæsternes tur til at få en stor chance. Malene Sørensen spillede angrebsmakkeren Rikke Dybdahl fri. Hun tøvede dog med at afslutte, og så blev vinklen så spids, at afslutningen i stedet blev det til en tværaflevering, som ingen holdkammerat kunne nå frem til.

Seks minutter senere fik Malene Sørensen selv en god mulighed for FC Thy, men hendes afslutning blev blokeret af en glidende Angela Beard.

Der var rigeligt med muligheder til begge hold, men skarpheden foran mål manglede. Således også efter en lille halv times spil, hvor det var Fortuna Hjørrings tur til at ærgre sig. Florentina Olars flade indlæg fandt Mathilde Carstens tæt under mål, men hun fik ikke ordentligt ram på den gode mulighed, og derfor udeblev målene i første halvleg.

Tre minutter inde i anden halvleg brændte Fortuna Hjørring endnu en stor chance. Camilla Kur kom før Maja Bay Østergaard på et indlæg fra højre side. Det betød, at FC Thy-målvogteren var strandet, mens bolden havnede hos Florentina Olar ved bagerste stolpe, men på forunderlig vis fik Fortunas rumænske anfører ikke skrabet bolden over målstregen.

I stedet var det FC Thy-Thisted Q, der endelig fik hul på målbylden. Malene Sørensens indlæg fra højre side nåede frem til Rikke Dybdahl midt for mål, og med hjælp af en afretning fra en Fortuna-forsvarer snød afslutningen Fortuna-keeper Adelaide Gay.

Et par minutter senere burde hjemmeholdet have udlignet, men skarpheden manglede fortsat. Mathilde Vistisen stod helt fri tæt under mål efter et indlæg fra venstre side, men Maja Bay Østergaard afværgede den store chance med en fodparade.

Maja Bay Østergaard så til gengæld ikke så godt ud, da Fortuna Hjørring i det 67. minut fik udligningen. Den landsholdsaktuelle FC Thy-målvogter kom ud af sit mål for at få fat i en dybdeaflevering, men hun skubbede bolden direkte ud til Camilla Kur, der udnyttede den foræring.

Glæden var dog kort for hjemmeholdet, for bare et par minutter senere var FC Thys føring genetableret. Malene Sørensen serverede en friløber for Rikke Dybdahl, der stensikkert bragte gæsterne foran 2-1.

10 minutter før tid var Rikke Dybdahl igen i fokus, da FC Thy-Thisted Q burde have afgjort kampen. Angriberens fremragende aflevering fandt en helt fri Line Saustrup Kristensen, men den indskiftede FC Thy-spillers afslutning prellede af på stolpen.

Det betød dog mindre. I kampens tillægstid fik gæsternes Emilie Fink frit løb mod mål, da hun blev nedlagt af Tiia Peltonen på kanten af feltet. Fortuna-spilleren fik et direkte rødt kort, og i overtal kunne FC Thy køre sejren hjem.