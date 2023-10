Skarp nordmand fortsatte sin imponerende stime i ny Aalborg-sejr

Aalborg Håndbold leverede lørdag det bedst mulige bevis på, hvorfor man allerede fra sæsonstart har lagt sig klart i spidsen af herrernes håndboldliga.

Sejren på 35-27 på udebane over TTH Holstebro var ligeså overbevisende, som nordjydernes sæsonstart, der nu tæller otte sejre af ligeså mange mulige.

- Det er svært at gøre så meget bedre, og det ser godt ud, men vi ved også, at man hurtigt kan tabe et par kampe, hvis man ikke er til stede. Det har vi prøvet før, og det skal vi forsøge at undgå i denne sæson, siger fløjspilleren Kristian Bjørnsen, der også selv har fået en perfekt sæsonstart.

TTH Holstebro - Aalborg Håndbold 27-35 Herre Håndbold Ligaen

Stillinger undervejs: 3-3, 6-6, 8-10, 10-13, 13-18 (pausestilling), 14-20, 16-24, 19-25, 22-28, 24-32

Topscorer, TTH: Nicolaj Nørager 6

Mål, Aalborg Håndbold: MIkkel Hansen 9, Mads Hoxer 9, Kristian Bjørnsen 7, Sebastian Barthold 4, René Antonsen 2, Aleks Vlah 2, Simon Hald 1, Henrik Møllgaard 1

Udvisninger: TTH Holstebro 5, Aalborg 2

Diskvalifikation: Mathias Smed, TTH Holstebro

Tilskuere: 2713 VIS MERE

Nordmanden har stadig sæsonens første afbrænder til gode. Lørdag blev det til syv mål på syv forsøg, og dermed har han udnyttet sine første 20 afslutninger i ligakampene.

- Jeg kommer jo nok nærmere og nærmere den første afbrænder. Sådan vil det altid være, men jeg skal forsøge at lade være med at tænke for meget på det. Det er altid dejligt at lave mål og vinde håndboldkampe, men vi spillede os også til mange gode chancer i dag. Så er det også nemmere for mig at lave nogle mål, siger Kristian Bjørnsen.

Nordmanden var dog langt fra den eneste Aalborg-spiller, der stod stærkt i billedet lørdag, hvor Aalborgs offensiv spillede sig til store chancer efter behag. Mikkel Hansen og Mads Hoxer delte topscorerværdigheden med ni mål hver.

- Jeg er meget tilfreds med, hvordan vi fandt farten i spillet. Vi var lidt pressede i starten, hvor det var tydeligt, at de gerne ville tage Hoxer ud. Derfor var det vigtigt, at vi fik bragt Mikkel i fart. Han tog de skud, han skulle og spiller jo virkelig med et stort overskud i øjeblikket.

Hoxer gør det godt i begge ender, men det var også en god afviklet kamp fra vores side, og derfor fik de to også gode betingelser, fordi vi fik sat dem godt i scene, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg-træner Stefan Madsen var meget tilfreds med sit holds præstation i Holstebro. Arkivfoto: Lars Pauli

Aalborg Håndbold gik til pause foran med seks mål og var komfortabelt foran i hele anden halvleg, men alligevel holdt Stefan Madsen igen med udskiftningerne. Patrick Wiesmach, Buster Juul og Jack Thurin kom slet ikke på banen, mens Fabian Norsten og Marinus Munk først blev sendt på banen i slutfasen.

- Vi har været gode til at fordele ressourcerne, men skal man præstere over længere tid, er det også vigtigt, at man får muligheden for at komme ind i en rytme, og vi har også god tid, inden vi skal spille i Zagreb på torsdag. I dag spillede vi smalt med de her spillere, og på et andet tidspunkt gør vi det måske med nogle andre, siger Stefan Madsen.

Med sejren i Holstebro har Aalborg Håndbold som minimum stadig fire point ned til nærmeste forfølger, når denne spillerunde er færdigafviklet, og dermed har man allerede taget nogle store skridt mod at vinde grundspillet.

- Der har været nogle lidt specielle resultater i starten af sæsonen, og det er uvant, at der allerede nu er slået et hul, men vi ved, at det er en lang sæson. Vi glæder os over den her start, men vi skal bare fortsætte, siger Stefan Madsen.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er som nævnt i Champions League på torsdag, hvor det gælder en udekamp mod Zagreb.