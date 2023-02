Skarpe Hobro satte nordjyske rivaler på plads

HOBRO:For anden sæson i træk begyndte en forårssæson med en optur for Hobro IK og en nedtur for Vendsyssel FF, da de to nordjyske klubber søndag mødtes i Hobro.

I modsætning til for et år siden var det denne gang Hobro, der havde hjemmebane, men udfaldet var næsten det samme. Himmerlændingene vandt 3-1 i stedet for 3-0 som for et år siden og kravlede op på niendepladsen, mens Vendsyssel omvendt tabte et vigtigt skridt i jagten på oprykning til Superligaen.

Under de besværlige forhold på en dårlig bane i Hobro var det Vendsyssel, der fik kampens første mulighed. Nyindkøbte Ayo Simon Okosun gav den første prøve på, at han bliver et stort aktiv for Vendsyssel, da han headede bolden videre til en helt fri Wessam Abou Ali, der imidlertid misbrugte den store chance.

I stedet tog Hobro føringen med 10 minutter tilbage af første halvleg. Vendsyssel fik clearet et indlæg, der dog røg lige ud til Frederik Elkær. Hobros venstre wingback forsøgte sig med en afslutning med højre fod, og bolden kunne lige akkurat snige sig over stregen i en situation, hvor Marcus Bundgaard ikke så godt ud i Vendsyssels mål.

Ayo Simon Okosun skabte kampens første store chance, da han efter et kvarters spil demonstrerede sin styrke i luftspillet, men hans forarbejde blev ikke udnyttet af Wessam Abou Ali. Foto: Claus Søndberg

Kort inde i anden halvleg var Marcus Bundgaard igen en dyr mand for sit hold. Målmanden skulle egentlig bare samle bolden op, men han fik ikke ordentlig greb om den, og så kunne Don Deedson i stedet stjæle bolden og drible den ind i det tomme mål til en 2-0-føring til Hobro.

Efter en times spil var Vendsyssel tæt på en reducering, da Carl Lange fik en fod på Zander Hyltofts langskudsforsøg, men bolden sneg sig lige forbi mål.

Vendsyssel manglede dog skarphed foran mål og således også fem minutter senere. Anfører Lucas Jensen leverede et fornemt forarbejde, men på midten misbrugte indskiftede Lasse Steffensen en ligeså stor chance, som Wessam Abou Ali havde gjort i første halvleg, da han i helt fri position headede bolden forbi mål.

Et kvarter før tid blev der i stedet lukket og slukket. Frederik Elkær blev dobbelt målscorer, da han nærmest satte liv og lemmer på spil for at heade Abdoul Yodas indlæg i nettet. Missionen lykkedes, men samtidig kolliderede Hobro-spilleren med stolpen og måtte bæres fra banen.

Dybt inde i overtiden fik Tobias Anker reduceret for Vendsyssel, men forsvarsspillerens hovedstødsscoring fungerede ikke som andet end kosmetik.