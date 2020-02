Skidt aften for EH Aalborg: Stort nederlag og konkurrenter vandt

HÅNDBOLD:Krisen kradser efterhånden værre end en hund med lopper for EH Aalborg, der onsdag aften tabte den 12. kamp på stribe i HTH Ligaen. Randers sejrede hjemme med hele 34-23.

EH Aalborg var med til 4-4 i Randers, men derfra så hjemmeholdet sig ikke tilbage, og en firemålsføring ved pausen blev yderligere udbygget, da EH Aalborg kun formåede at score tre gange i det første kvarter af anden halvleg.

Dermed har holdet tabt de to seneste kampe med samlet 30 mål.

Aftenen blev endnu værre for EH Aalborg, da Horsens højest overraskede slog topholdet Esbjerg og dermed trækker fra EH Aalborg i bunden af rækken.

Skanderborg tabte heldigvis for aalborgenserne, der ligger nederst med fem point, mens Skanderborg har seks point. Horsens rykkede op på otte point med deres overraskende sejr.

Det nederste hold i rækken rykker direkte ud.

EH Aalborg kan dog glæde sig over, at de i næste opgør skal møde Ajax-København, der er et af de to hold, de har besejret i denne sæson, da de vandt på udebane med 24-21.