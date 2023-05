Skidt dag for nordjysk kvindefodbold

AARHUS:Hverken FC Thy-Thisted Q's udebanetur til Brøndby eller AaB's tur til AGF kastede nordjyske point af sig.

Det så ellers ud til, at AaB's kvinder ville levere et stort comeback i en svær udekamp mod AGF. Fra at være bagud 0-2 havde AaB-kvinderne kæmpet sig tilbage på 2-2 via to scoringer fra Thea Rhode, men i sidste minut fik AGF scoret til 3-2 ved Sarah Hansen.

Dermed går AGF forbi AaB og indtager førstepladsen med 12 point. AaB er på andenpladsen med 10 point, mens B93 også har 10 point på tredjepladsen. Der resterer fem runder af oprykningsspillet til næste sæsons liga.

Her er FC Thy-Thisted Q sikret deltagelse, men den øjeblikkelige deltagelse i mesterskabsspillet har ikke været nogen succes for thyboerne, der har haft det svært i de hidtidige kampe.

I lørdagens kamp ude mod Brøndby blev det til et 0-2-nederlag til et ellers bravt fightende FC Thy-Thisted Q-hold.

FC Thy-Thisted Q formåede at holde kampen helt åben frem til overtiden af anden halvleg, men her afgjorde veteranen Nanna Christiansen kampen med en scoring til 2-0. FC Thy-Thisted Q indtager sidstepladsen i mesterskabsspillet.