Skidt weekend for B75

HIRTSHALS: Slutspillet i dansk bordtennis er godt i gang, og i weekenden havde herrerne fra B75 besøg af Virum og Herlev.

Lørdag middag stod herrerne overfor Herlev, hvor B75 desværre kun lykkedes med at hive to sejre hjem ud af syv kampe. Kamil Maciej Dziadek lykkedes med en 3-2 sejr over Thor B. Christensen, mens Eric Marc Glod også hev en 3-2 sejr hjem over selvsamme Thor B. Christensen. Desværre var det ikke nok, og hirtshalsklubben måtte se sig slået på hjemmebane med et slutresultat på 2-5.

Søndag var det Virum, der lagde vejen forbi, og de første to kampe tegnede godt. Her var det igen Kamil Maciej Dziadek der tog en 3-1 sejr i første kamp, efterfulgt af Eric Marc Glod som også hev en 3-1 sejr hjem. Desværre bliver de to sejre kun til en enkelt mere, klaret af Luke Andrew Savill, og i sidste ende var det Virum der løb med den samlede sejr på 3-5.

B75 ligger på en 4. plads i slutspillet.