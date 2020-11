Skifte: AaB skal til Farum i næste pokalrunde

FODBOLD:Både tidspunktet og arenaen er ændret til AaB's næste kamp i pokalturneringen, Sydbank Pokalen.

Lodtrækningen har sendt superligaholdet i armene på B93 fra 2. division, der normalt har hjemmebane på Østerbro Stadion i hjertet af København. Kampen var oprindeligt sat til at skulle spilles 17. december, men nu er parterne blevet enige om at rykke ottendedelsfinalen en uge frem.

Den nye dato er tirsdag 8. december, og i stedet for Østerbro bliver Right to Dream Park i Farum - FC Nordsjællands normale hjemmebane - scene for pokalkampen. Her er underlaget som bekendt kunstgræs. Kampen vises på Viaplay med kampstart kl. 17.00.

AaB har mødt B93 tre gange i nyere tid - tilbage i superligasæsonen 1998/1999, hvor københavnerne havde en enkelt sæson i den bedste række. Her vandt aalborgenserne alle tre indbyrdes opgør med en samlet målscore på 10-1.