Skifte får ikke Bo Zinck til at ændre stil: - Det ville være et selvmål

FODBOLD:Afslutningen var brat, da Bo Zinck i sommer stoppede som cheftræner i Thisted FC som følge af en episode til 2. divisionsklubbens afslutningsfest.

Søndag er den tidligere Thisted- og Jammerbugt-træner dog tilbage på sidelinjen i dansk topfodbold, når han debuterer som cheftræner for Fortuna Hjørring, der i kvindernes bedste fodboldrække gæster AGF.

- Jeg glæder mig helt vildt. Der er igen tre point at spille om, og det er forventninger, intensitet og følelser. Jeg ser frem til det hele, siger Bo Zinck.

Han har brugt pausen på at træne sin søns U11-hold i Jetsmark, ligesom han på det seneste har været tilknyttet 2. divisionsklubben Kolding IF som chefscout.

- Det har været en god mulighed for at reflektere over tingene, og det er nok sådan en periode, man i virkeligheden burde tage hvert femte år. Jeg er i hvert fald nået frem til, at dem, jeg arbejder med, skal ville noget med det. Jeg giver så meget af mig selv, at jeg også vil have noget tilbage, og så er det egentlig mindre vigtigt, om det er på U11-holdet i Jetsmark eller på topniveau, siger Bo Zinck.

Nu står han så for første gang i trænerkarrieren i spidsen for et kvindehold. Fire nederlag i sæsonens første syv kampe fik Fortuna Hjørring til at skille sig af med Martin Møller Kristensen og i stedet placere Bo Zinck i cheftrænersædet.

- Det er klart, at jeg ikke har et ligeså stort kendskab til kvindeligaen, som jeg har til divisionerne på herresiden. Derfor kommer jeg nok heller ikke til at styre alt, hvad der skal ske i transfervinduet, men på den anden side er fodbold jo fodbold.

- Jeg har analyseret tusindvis af fodboldkampe i mit liv, og selv om jeg måske ikke kan navnene på alle spillerne i ligaen, kan jeg godt analysere og vurdere, hvad de gør, og derudover har jeg nogle rigtig dygtige folk omkring mig, siger Bo Zinck.

Mathias Bengtsson, der også var assistenttræner under Martin Møller Kristensen, er stadig en del af trænerstaben i Fortuna Hjørring, og derudover skal den erfarne rumæner Florentina Olar fungere som spillende assistenttræner.

Bo Zinck selv har i store træk tænkt sig at være den samme træner, som har opnået stor succes på herresiden hos især Jammerbugt FC, som han i forrige sæson førte op i landets næstbedste række.

- Indtil videre har jeg i hvert fald været præcist den samme. Det kan godt være, at jeg med tiden skal lægge 10 procent til et sted og trække 10 procent fra et andet sted, men jeg kommer ikke til at vende på en tallerken, for så er jeg jo ikke mig selv længere, og det ville være et selvmål.

- Jeg kommer stadig til at stille krav og være direkte, som jeg lykkedes med at være på herresiden. Der er nogle spillere, der tåler mere end andre, og det gælder for begge køn, konstaterer Bo Zinck, der i første omgang har kontrakt med Fortuna Hjørring for resten af sæsonen.

- Vi har lavet en aftale frem til næste sommer, og det har vi jo gjort, fordi begge parter skal se an, om det er noget, vi kan se os i. Lige nu handler det om, at vi får vundet en masse fodboldkampe, og så må vi se, hvad der sker, siger Bo Zinck, der sideløbende med jobbet i Fortuna Hjørring til januar skal i gang med at tage Uefas A-licens.

På endnu kortere sigt handler det om at hente tre point i søndagens debutkamp på udebane mod AGF. Den dårlige sæsonstart har sendt Fortuna Hjørring ned på fjerdepladsen. Der er hele 15 point op til HB Køge på førstepladsen.

- Jeg synes, at vi har en rigtig god trup med nogle meget erfarne spillere og nogle store talenter, så der bliver kamp om pladserne. Der er langt op til HB Køge, men i resten af efteråret handler det for os om at få sat gang i en stime og komme så højt op som muligt.

- Derudover er der en rigtig vigtig pokalturnering, hvor vi skal forsøge at forsvare sejren fra sidste år, men nu skal vi starte med at få noget selvtillid ind i holdet og få bygget noget godt op, for potentialet er i hvert fald stort.

- For mig selv handler det jo også om, at jeg nu skal vænne mig til at være favorit nærmest hver gang. Jeg har ikke været i klubber, der har haft et af de højeste budgetter, så det er også en god læring for mig som træner, siger Bo Zinck.