Skifte på plads: Hobro-profil vil brænde Eliteserien af

FODBOLD:Mathias Haarup har været på affyringsrampen i længere tid hos Hobro. Rygterne om et forestående skifte til norske Jerv har været vedvarende, og nu er Hobro og Haarup klar til at melde mere konkret ud i forhold til de spekulationer.

Om en uge skifter Haarup efter planen til Jerv.

- Jeg har lavet en kontrakt med Jerv, der træder i kraft efter den sidste kamp i grundspillet om en uges tid. Den løber frem til udgangen af 2023, siger Mathias Haarup.

Kontrakten er betinget af, at Haarup består et lægetjek, når han ankommer til klubben, men det får ham ikke til at trække håndbremsen i de resterende kampe for Hobro.

- Det betyder det hele for mig, at jeg kan slutte godt af i Hobro. Jeg elsker jo klubben, og de andre spillere er mine venner, og jeg vil gøre alt i min magt for, at jeg kan hjælpe til, at de står i den bedst mulige situation, når jeg rejser videre, så de her sidste par kampe har en kæmpe betydning for mig, siger Mathias Haarup.

Han vil huske tilbage på en tid i Hobro, som i den grad har formet ham både som menneske og fodboldspiller. 26-årige Haarup skiftede til Hobro fra Brabrand i sommeren 2017.

- Det har været en fed og definerende oplevelse at spille i Hobro. Jeg har gennemgået en fantastisk udvikling både på og udenfor banen. Jeg er blevet stærk af den modgang, som der også har været i Hobro, siger Mathias Haarup.

Nu kan han se frem til nye udfordringer i Norge, hvor han skal spille i Jerv, der sensationelt rykkede op i den bedste norske række i december.

- Jeg skifter fra en bundklub til en anden potentiel bundklub, men jeg er klar til at kæmpe for overlevelse i den bedste norske række. Det har været et mål for mig og min kæreste, at vi skulle prøve et nyt land, og så var det et mål for mig at finde en klub i den bedste række. De ambitioner har jeg fået opfyldt her, så jeg glæder mig virkelig til at komme i gang, siger Mathias Haarup.

Timingen for skiftet kan vise sig at være helt perfekt for Mathias Haarup, der skifter til Jerv umiddelbart efter næste fredags udekamp mod Fremad Amager.

- Jeg var sådan lidt lunken ved løsningsmodellen til at begynde med, men jo mere jeg har tænkt over det, jo mere glad bliver jeg for den her løsning. Hobro ville gerne have, at jeg hjalp dem med at spille grundspillet til ende, og samtidig kan jeg nå til Jerv og være med fra sæsonstarten. Det betyder også, at jeg kommer til Norge og er i topform. Jeg har allerede spillet turneringskampe, og det kan blive en fordel for mig, siger Mathias Haarup, der kan se frem til blive holdkammerat med den tidligere AaB'er Mathias Wichmann.

- Med min ankomst er der fire danskere i klubben, så det er også en god måde at prøve udlandet på. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med den norske liga. Min ambition er at brænde Eliteserien af, så jeg kan skifte til en endnu større liga syd på. Det er min drøm, men i første omgang glæder jeg mig bare til at spille for Jerv, siger Mathias Haarup.