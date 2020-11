Skiftet til Mors-Thy har været hårdt for norsk playmaker: - Det har ramt mig lige i ansigtet

HÅNDBOLD:Mors-Thy's norske playmaker Sander Øverjordet fik i starten af året slutrundedebut for det norske landshold, som ved EM spillede sig til bronzemedaljer.

Der var derfor store forhåbninger til Sander Øverjordet, da han forud for denne sæson blev hentet til Mors-Thy Håndbold fra norske Haslum HK.

Men succesen, som Sander Øverjordet havde i de røde Haslum-trøjer, var ikke bare lige til at overføre i de blå Mors-Thy-trøjer. I hvert fald ikke hvis man spørger hovedpersonen selv.

- Det har været en svær tilvænning. Det vil jeg ærligt indrømme. Jeg håber, at det bliver bedre, for jeg har ikke helt fået det ud af det, som jeg ønsker, siger Sander Øverjordet.

Nordmanden fortæller, at det særligt har været det nye miljø, som har været svært at vænne sig til.

- Jeg er kommet til en ny liga med spillere, som har et meget højere niveau end i den norske liga. Det er en realitet, som har ramt mig lige i ansigtet, lyder det fra bagspilleren.

Sander Øverjordet kom ikke på måltavlen i fredagens nederlag til Århus Håndbold. Foto: Henrik Louis

Selvom Sander Øverjordet ærligt indrømmer, at han ikke har bevist sig på det niveau, som han drømmer om, så er han opsat på at arbejde benhårdt for at nå det niveau, som han ved, han har.

- Fysikken er højere her i Danmark, så det har jeg arbejdet meget med, men det er stadig noget, som jeg har meget fokus på. Jeg arbejder også på mit skud, for det er ikke så nemt at score på målmændene her, som det er i Norge, siger han.

Tankerne omkring det norske landshold, som han var en del af for et år siden, er midlertidigt forstummet for Sander Øverjordet, som hellere vil lægge sine kræfter i at præstere for Mors-Thy.

- Det er altid sjovt at spille for landsholdet, men jeg må først fokusere på at gøre det godt i Mors-Thy, og så må vi se, hvad der sker, siger han.