Skizofrene Vendsyssel var både forfærdelig og fantastisk i kæmpe comeback

HADERSLEV:Vendsyssel er svær at blive klog på. Indtil videre har det mest været fra kamp til kamp, at udfaldene kom, men mod SønderjyskE var det en på alle måder ujævn præstation, som blev lagt for dagen af vendelboerne, der gik fra at være det frygtelige til det fantastiske.

Det er nok lige på grænsen at påstå, at Haderslev ligger i grænselandet, men ikke desto mindre var der ingen grænser for ugæstfriheden, da kampen mellem SønderjyskE og Vendsyssel FF kom i gang.

Hjemmeholdet bød vendelboerne velkommen til Haderslev ved at bringe sig foran efter fire minutters søvngængerfodbold fra Henrik Pedersens tropper, der slet ikke så ud til at have affundet sig med, at dette var en fodboldkamp og ikke en udflugt til Otto Duborg.

Et nederlag ville cementere, at Vendsyssel FF et godt stykke ind i fremtiden skal koncentrere sig om at komme med i top seks og ikke så meget om at kigge efter top to-placeringerne.

Den elendige indledning blev fulgt op af endnu en sønderjysk scoring, der igen fik Vendsyssel-spillerne til at minde om træningskegler. En af mange opspilsfejl fra forsvaret blev straffet benhårdt og flot af Sefer Emini, der takkede for det elendige Vendsyssel-spil.

Vendsyssel kom bedre med, men det gik fra skidt til slemt, da Diego Montiel løb ind i et solouheld, der så ud til at afstedkomme en alvorlig skade.

Diego Montiel får her hjælp, mens de fortvivlede holdkammerater står og ser til. Foto: Bente Poder

Pauser kan være en underlig størrelse i fodbold. Mens mange lokale fans nød deres ringridderpølse med velbehag i pausen, blev der helt sikkert talt med store bogstaver af Henrik Pedersen i Vendsyssels omklædningsrum.

Han tog konsekvensen af en meget svingende præstation fra Carl Lange. Lasse Steffensen kom ind, og han skulle blot bruge et minut på at gøre sin indflydelse gældende. På et hjørnespark steg han til vejrs og headede bolden ind til 1-2. Så var der ellers dømt åben slagudveksling. Vidste man ikke bedre, ville man tro, at det var en anden fodboldkamp, man var vidne til. Vendsyssel FF var som forvandlet.

Faktisk spillede VFF nu så godt, at det fik flere lokale frustrationer ud i det åbne. En ilter sønderjyde råbte eksempelvis: Kom nu i gang for h...

Lasse Steffensen må have været en pestilens for SønderjyskE-forsvaret, der kom på overarbejde i bestræbelserne på at holde ham fra yderligere mål, og Racic og Wikström gik lige til grænsen og måske også lidt over i ambitionerne på at holde ham fra fadet. SønderjyskE-feltet blev bombarderet med indlæg, som London blev overdænget af bomber under den tyske blitz under anden verdenskrig.

I sidste ende fik Vendsyssel løn som fortjent, da Tobias Anker udlignede i det 88. minut. Han pandede et hjørnespark ind, da han blev overladt til sig selv i SønderjyskE's store fokus på Lasse Steffensen. Dermed fik Vendsyssel et vigtigt point i bestræbelserne på at holde sig til i toppen, og man fik vist, at man kan dominere fysisk mod rækkens på papiret stærkeste mandskab.

Det er et mysterium taget direkte ud af en Dan Brown-roman, hvordan Vendsyssel kan spille så helt igennem jammerligt i første halvleg, for så at vågne op og komme i tanke om, at man er et fodboldhold og ikke en spejdertrop efter pausen.