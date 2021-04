Skjern stod i vejen for ekstra Mors-Thy-point

HÅNDBOLD:I grundspillets allersidste kamp måtte Mors-Thy søndag så sig slået af Skjern Håndbold på Mors.

Her vandt vestjyderne med 32-26 og stod dermed i vejen for, at hjemmeholdet fik to point med over i kvalifikationsspillet.

Selvom dagens andre resultater flaskede sig for Mors-Thy - i form af nederlag til Fredericia og Ribe-Esbjerg, der begge tager to point med over - så var det kun på egen bane, at de blåblusede kom til kort i jagten på at få et ekstra point med fra grundspillet.

Dermed starter Mors-Thy med ét point i kvalifikationsspillet i kraft af 11. pladsen i grundspillet.

Mors-Thy - Skjern 26-32 (15-13) Stilling gennem kampen: 6-2, 7-7, 10-11, 15-13 (pause), 18-22, 23-30 Mål, Mors-Thy: Jonas Gade 6, Lasse Pedersen 5, Mads Hoxer 4, Bjarke Christensen 4, Marcus Midtgaard 3, Erik Toft 2, Allan Toft Hansen 1, Sander Øverjordet 1, Jacob Hessellund Topscorer, Skjern: Eivind Tangen, 8 mål Udvisninger: Mors-Thy 3, Skjern 2

Nordvestjyderne kom bedst ud til opgøret og lagde hurtigt afstand til det danske tophold, der skal spille i den bedre del af slutspillet i år. Udvisninger til Allan Toft Hansen og Bjarke Christensen åbnede dog for kampen.

Skjern kom således tilbage fra de fire mål, som de var bagud til hjemmeholdet.

Især den norske duo i Bjarte Myrhol og Eivind Tangen førte an i takt med, at stillingen så småt blev udlignet. Samtidigt viste 38-årige Anders Eggert sig farlig i flere kontrasituationer.

Op til pausen fik Mors-Thys cheftræner, Jonas Wille, dog hægtet holdet godt sammen igen efter en kort periode med et par etmålsføringer til Skjern. Således var Lasse Pedersen og Jonas Gade Nielsen på holdets højre side en stærk kapacitet til at genvinde en føring på 15-13 ved pausen.

I anden halvleg så Skjern i en lidt hårdere facon, der gjorde, at Mors-Thy slog sig på det fysisk stærke hold. Derudover manglede de nordvestjyske afleveringer den sidste præcision. Det betød blandt andet, at fløjtvillingerne fra Skjern, Jørgen og René Rasmussen, flere gange kunne sendes afsted på kontrajagt.

Generelt kæmpede hjemmeholdet med at komme igennem på angrebene, hvor Skjern stod stærkt i defensiven. Hverken fysikken eller fødderne evnede at følge med gæsterne.

Det resulterede således i en målfattig anden halvleg for Mors-Thy, som altså kostede sejren.